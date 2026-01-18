Prima pagină » Criza politică » Claudiu Manda preconizează prăbușirea guvernării Bolojan: „Hai să schimbăm lăutarul că nu mai respectă playlistul”

Claudiu Manda preconizează prăbușirea guvernării Bolojan: „Hai să schimbăm lăutarul că nu mai respectă playlistul”

Ruxandra Radulescu
18 ian. 2026, 20:33, Criza politică
Claudiu Manda preconizează prăbușirea guvernării Bolojan:

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a vorbit despre măsurile impuse de Ilie Bolojan și a sugerat că premierul nu respectă întotdeauna ceea ce s-a convenit în coaliție. Manda a adăugat că este posibil ca, în acest context, Bolojan să fie demis din vârful Executivului.

„Eu nu aș vrea să spun că domnul Bolojan cântă la vioară și noi dansăm. Domnul Bolojan cântă, de multe ori nu cântă din același playlist. Nu cântăm dar ascultăm.

S-ar putea să vină un moment în care să spunem: „hai să schimbăm lăutarul că nu mai respectă playlistul și e greu să-l mai ascultăm”

„Playlistul, adică programul de guvernare și ce convenim în Coaliție.”

