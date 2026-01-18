Prima pagină » Actualitate » Oamenii din Craiova, lăsaţi fără căldură de 48 de ore, îi strigă premierului: „Bolojane, dă-ne banii! Venim peste tine, la Bucureşti”

Oamenii din Craiova, lăsaţi fără căldură de 48 de ore, îi strigă premierului: „Bolojane, dă-ne banii! Venim peste tine, la Bucureşti”

Luiza Dobrescu
18 ian. 2026, 15:18, Actualitate

Desele avarii la centrala SE Craiova l-au scos pe primarul municipiului, Lia Olguţa Vasilescu, în stradă ca să susţină o conferinţă de presă chiar în faţa clădirii furnizorului de căldură. Potrivit edilului, singurul care poate să asigure sursa de finanţare este Guvernul României, căruia i-a fost solicitată suma de 10 milioane de euro pentru achiziţia unor cazane noi. 

Primarul Lia Olguţa Vasilescu spune că „pentru prima oară, în ultimii 30 de ani, nu s-au făcut reparaţii la grupurile energetice.”

„Această centrală aparţine Guvernului României şi nu Primăriei Craiova. În această centrală nu poate să facă investiţii decât Guvernul României. În urmă cu câteva luni, ministrul Energiei a solicitat, prin memorandum, Guvernului României, suma de 350 de milioane de lei pentru a face reparaţii la grupurile energetice şi aşa cum s-au făcut în fiecare an.

Domnul Ilie Bolojan a considerat că nu este importantă această societate şi că este o gaură neagră în care nu mai trebuie să investească. Această societate asigură încălzirea oraşului Craiova şi asigură energia necesară pentru producătorul Ford, care este al doilea producător din România şi al doilea plătitor de taxe în România.

Pentru prima oară, în ultimii 30 de ani, nu s-au făcut reparaţii la grupurile energetice’, transmite Lia Olguţ Vasilescu, într-o conferinţă de presă, de duminică.  

Oamenii adunaţi duminică în faţa SE Craiova, alături de primarul Craiovei, i-au strigat premierului Bolojan că stau fără căldură de aproape 48 de ore, în condiţiile în care temperaturile sunt cu mult sub zero grade.

„Bolojane, ştiu că nu iubeşti Craiova! Dă-ne banii, Bolojane! Nu-ţi place  Craiova, spune-ne! Venim peste tine, la Bucureşti!”, i-au strigat premierului.

Primarul Lia Olguţa Vasilescu a transmis că mai face „o ultimă încercare. Ministrul Energiei a depus un alt memorandum”.

„Sperăm să plătească aceşti bani dl Ilie Bolojan.

Dle Ilie Bolojan, vă rog foarte mult să  aprobaţi acest memorandum pe care l-a introdus  ministrul Energiei!  Altfel, atât firma Ford, care este plătitoare de taxe în România şi care aduce foarte mulţi bani la buget, ca şi populaţia Craiovei, vor continua să sufere în perioada următoare şi numai din vina dvs.  Plătiţi aceşti bani!

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Lia Olguţa Vasilescu îl va premia pe salvatorul fetiţei din Craiova: „Primăria îi va acorda titlul de cetățean de onoare”

Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României pe care l-a făcut Ilie Bolojan. Ne-au furat banii! Hoții! Ați furat banii românilor și pentru asta trebuie să plătiți toți! Mai avem dreptul să trăim și noi? Sau dăm toți banii la ucraineni?”. Olguța Vasilescu, obligată de Bolojan să facă tăieri de 10% la primăria Craiovei

