Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi cu Tatjana Maria la Indian Wells. Românca merge în turul doi: „Un meci foarte greu”

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul secund al turneului BNP Paribas Open de la Indian Wells, după ce a învins-o în trei seturi pe Tatjana Maria, scor 6-4, 4-6, 6-3. Românca s-a impus după un meci de aproximativ două ore și va juca în runda următoare împotriva rusoaicei Diana Shnaider.

Cîrstea a controlat majoritatea schimburilor și s-a impus după două ore

Partida a fost una echilibrată, însă Sorana Cîrstea a reușit să fie jucătoarea mai agresivă în majoritatea schimburilor. Românca a servit bine și a lovit cu multă forță, reușind în același timp să gestioneze eficient slice-urile Tatjanei Maria.

Cîrstea a controlat ritmul în primul set, deși a avut și câteva momente de lipsă de răbdare care au dus la greșeli neforțate. În cele din urmă, a închis setul inaugural cu 6-4.

Setul al doilea a început mai bine pentru jucătoarea germană, care a profitat de erorile adversarei și a condus cu 3-1. Sorana Cîrstea și-a regăsit însă ritmul și a revenit în joc, reușind să preia conducerea cu 4-3. Tatjana Maria nu a cedat și, după trei game-uri consecutive, a trimis meciul în set decisiv.

În actul final, românca a ridicat din nou nivelul jocului, a fost mai sigură pe lovituri și a atacat frecvent la fileu. După aproximativ două ore de joc, Cîrstea s-a impus cu 6-4, 4-6, 6-3.

Duel cu Diana Shnaider pentru un loc în turul al treilea

După calificarea în turul secund, Sorana Cîrstea a vorbit despre dificultatea meciului și despre atmosfera de la turneul din California.

„A fost un meci foarte greu azi. Ea e o jucătoare incredibilă, a trebuit să muncesc serios. Nu am făcut multe lucruri rele azi, însă ea a găsit multe lovituri excelente. Sunt foarte fericită pentru susținerea din tribune de care am avut parte”, a declarat Cîrstea.

„Îmi place foarte mult aici, e unul din turneele noastre preferate. Mă simt ca acasă, e o atmosferă foarte relaxată”, a adăugat ea.

În turul secund al competiției, românca o va întâlni pe Diana Shnaider, care a intrat direct în această fază a turneului. Dacă va câștiga, Sorana Cîrstea ar putea juca în turul al treilea împotriva cehoaicei Linda Noskova.

AUTORUL RECOMANDĂ