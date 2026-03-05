CNN: Iranul ar fi trimis mesaje secrete pentru reluarea negocierilor cu SUA. Washingtonul neagă discuțiile, războiul din Orient continuă

Serviciile secrete iraniene ar fi transmis un mesaj Statelor Unite privind posibile negocieri pentru încheierea războiului, însă oficialii americani neagă existența unor discuții. Washingtonul afirmă că operațiunile militare împotriva Iranului intră într-o nouă fază.

Serviciile secrete iraniene ar fi transmis Statelor Unite că ar putea fi pregătite să inițieze discuții pentru încheierea războiului, însă oficialii americani susțin că în prezent nu există negocieri în curs și că este puțin probabil ca acestea să înceapă în viitorul apropiat.

Potrivit unor surse citate de CNN, mesajele ar fi fost transmise Agenției Centrale de Informații a SUA, CIA, prin intermediul unei țări terțe. Până în acest moment însă, canalul de comunicare nu ar fi dus la discuții serioase privind o posibilă încetare a conflictului.

În același timp, oficialii americani afirmă că operațiunea militară desfășurată împreună cu Israelul intră într-o etapă mai intensă, menită să slăbească programul de rachete al Iranului și să împiedice Teheranul să obțină arme nucleare.

Secretarul apărării Pete Hegseth a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că Statele Unite „abia au început” operațiunea militară. De asemenea, congresmenii americani informați de administrație despre acțiunile militare din Iran au afirmat că nu au primit detalii privind un posibil final al conflictului sau eventuale eforturi diplomatice.

Pe de altă parte, liderii iranieni nu au arătat public că ar fi pregătiți pentru negocieri, în contextul în care conducerea regimului este afectată de atacurile israeliene din ultimele zile.

Administrația Trump susține că nu există negocieri cu Iranul

Oficialii americani insistă însă că nu au existat discuții nici direct, nici prin intermediul unor terțe părți cu Iranul, de la eșecul negocierilor nucleare care a precedat declanșarea conflictului. Un oficial de rang înalt din administrația președintelui Donald Trump a declarat că mai multe state s-au oferit să medieze tensiunile.

„De când lucrurile au luat o turnură cinetică, am primit o serie de solicitări. Nu este diferit de ceea ce am avut înainte, oamenii vor să vadă dacă pot ajuta la rezolvarea conflictului, iar noi am discutat cu ei”, a declarat marți oficialul american, estimând că aproape o 10 țări au încercat să faciliteze dialogul.

Cu toate acestea, nu a existat până acum un schimb consistent de mesaje între Washington și Teheran.

Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Donald Trump care a condus anterior trei runde de negocieri nucleare cu Iranul, nu a mai luat legătura cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi. De asemenea, Witkoff nu a discutat nici cu Ali Larijani, unul dintre cei mai importanți oficiali iranieni în domeniul securității naționale.

„Nu folosim pe nimeni ca interlocutor. Aceasta este o acțiune militară și trebuie să-și urmeze cursul”, a declarat oficialul american.

Autoritățile iraniene resping, la rândul lor, ideea unor contacte diplomatice cu Washingtonul. Ministrul adjunct de externe al Iranului, Majid Takht-Ravanchi, a declarat miercuri că nu a fost transmis niciun mesaj către Statele Unite.

„Nu am transmis niciun mesaj americanilor, deoarece acum ne apărăm. Suntem în modul defensiv. Și ne concentrăm pe protejarea noastră, pe apărarea noastră. Așadar, nu se transmite niciun mesaj și nu am primit niciun mesaj din partea Americii sau a altcuiva”, a declarat el.

În culise, mai mulți oficiali occidentali discută totuși despre posibilitatea unui acord care să pună capăt conflictului și să îndeplinească cerințele Washingtonului: desființarea programelor nucleare și de rachete ale Iranului și încetarea sprijinului pentru grupările militare aliniate din Orientul Mijlociu.

Situația este complicată și de schimbările din conducerea Iranului, după moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

„Oamenii la care ne gândeam sunt morți. Acum avem un alt grup. Și ei ar putea fi morți, conform rapoartelor. Așa că bănuiesc că va veni un al treilea val. În curând, nu vom mai cunoaște pe nimeni”, a declarat președintele Donald Trump marți, referindu-se la liderii iranieni.

Între timp, Israelul a transmis că orice viitor lider suprem al Iranului care ar continua politica de confruntare va deveni o țintă militară.

„Fiecare lider numit de regimul terorist iranian pentru a continua și a conduce planul de distrugere a Israelului, de amenințare a Statelor Unite și a lumii libere și a țărilor din regiune, precum și de suprimare a poporului iranian – va fi o țintă clară pentru eliminare”, a declarat ministrul israelian al apărării, Israel Katz.

La rândul său, președintele Donald Trump a transmis mesaje contradictorii privind posibilitatea negocierilor cu Iranul.

„Ei vor să discute, iar eu am acceptat să discut, așa că voi discuta cu ei”, a declarat el pentru revista The Atlantic.

Ulterior însă, într-o postare publicată pe rețelele sociale, liderul de la Casa Albă a scris că iranienii „vor să discute. Eu am spus «Prea târziu!»”.

