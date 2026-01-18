Bolojan, somat să repare centrala care ține Craiova în frig

Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a transmis un mesaj public premierului Ilie Bolojan, cerând o decizie rapidă pentru evitarea opririi furnizării de energie de la CET II, care riscă să lase orașul în frig.

„Primarul Ilie Bolojan are acum în mâini posibilitatea de a lua o decizie rapidă și de a preveni oprirea furnizării de energie, care ar afecta atât locuitorii Craiovei, cât și industria locală, în special compania Ford, un contributor important la bugetul de stat”, a declarat Olguța Vasilescu, citată de Știripesusrse.ro

Potrivit primarului, este vorba despre o sumă de 50 de milioane de lei, „care nu ar reprezenta o povară financiară majoră pentru primărie, însă, din punct de vedere legal, aceste fonduri nu pot fi folosite pentru o societate aflată în proprietatea Guvernului”.

Cazane vin din Turcia

Vasilescu a subliniat că „există deja posibilitatea de a aduce cazanele necesare din Turcia, procedura de achiziție fiind finalizată, iar transportul este în curs. Este necesară doar aprobarea memorandumului propus de ministrul energiei pentru ca aceste echipamente să ajungă rapid la Craiova și să fie instalate”.

Ea avertizează că, fără intervenție urgentă, „riscul de întrerupere a furnizării de energie rămâne real, deoarece grupurile energetice vechi de peste 50 de ani nu au beneficiat în acest an de reparațiile necesare, ceea ce a dus deja la mai multe avarii”.

Primarul a subliniat în final importanța acțiunii imediate: „Este imperativ ca autoritățile responsabile să acționeze fără întârziere, pentru a proteja atât populația, cât și mediul economic din Craiova”.

