H.D. Hartmann: „România nu are tehnologia pentru a se apăra de radiațiile nucleare. Nu ne permitem să intrăm sub umbrela franceză”

Andrei Rosz
05 mart. 2026, 08:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum România nu are tehnologia necesară pentru a se apăra de radiații nucleare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

H.D. Hartmann: „Atenție, noi am avut o școală de nucleariști fenomenală. Noi am avut și laboratorul de la Măgurele… Noi nu avem tehnologia să ne apărăm de radiații sau de accidente nucleare. Intrarea României sub umbrela nucleară franceză este sinucidere. Este o declarație anti-rusă, anti-iraniană… În acel moment devenim țintă absolut militară, dar la nivel superior.

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, H.D. Hartmann a vorbit despre cum România nu are tehnologia necesară pentru a se apăra de radiații nucleare. Acesta a început prin a spune că administrația de la București este anti-americană și nu avea cum să laude intervențiile americane din Iran. Profilerul susține că intrarea României sub umbrela atomică franceză este o sinucidere. Acesta adaugă faptul că va fi o declarație anti-rusă, anti-iraniană care ne va transforma în ținte sigure.

„Nicușor Dan, fiind anti-american, nu putea să laude această intervenție. Consiliul de Securitate Națională al președintelui României, domnul cu mintea teleleu, domnul Lazurca ne-a zis că problema nu este Iranul, ci este Ucraina. Să nu ne dea Dumnezeu sănătate sub umbrela franceză. Pentru că noi nu avem… Atenție, noi am avut o școală de nucleariști fenomenală. Noi am avut și laboratorul de la Măgurele… Noi nu avem tehnologia să ne apărăm de radiații sau de accidente nucleare. Intrarea României sub umbrela nucleară franceză este sinucidere. Este o declarație anti-rusă, anti-iraniană… În acel moment devenim țintă absolut militară, dar la nivel superior. Nu la nivelul lui Miruță sau a lui Țoiu. Ne distruge statal! Dacă ai bombe atomice pe teritoriul României, ține minte ce spun, în 5 ani, Transilvania va avea o altă capitală, Moldova, o altă capitală, Țara Românească, o altă capitală. Ține minte ce spun! Orice țară de nivelul României care permite umbrela otrăvitoare franceză atomică, în 5 ani, 10 ani va avea altă capitală.”, a explicat profilerul.

VIDEO EXCLUSIV Costin Tudor, CEO Undelucram.ro, la Conferința Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este într-o perioadă de așteptare”
11:34
Costin Tudor, CEO Undelucram.ro, la Conferința Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este într-o perioadă de așteptare”
POLITICĂ Victor Negrescu: „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România”
11:30
Victor Negrescu: „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România”
ECONOMIE China stabilește cea mai scăzută țintă de creștere economică din 1991 până în prezent
11:30
China stabilește cea mai scăzută țintă de creștere economică din 1991 până în prezent
TRAGEDIE Bărbat din Brașov, arestat după ce și-a ucis fratele cu o rangă și i-a aruncat cadavrul într-un râu
11:20
Bărbat din Brașov, arestat după ce și-a ucis fratele cu o rangă și i-a aruncat cadavrul într-un râu
RĂZBOI Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump
11:11
Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump
FLASH NEWS Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”
11:00
Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”

