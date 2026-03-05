H.D. Hartmann: „România nu are tehnologia pentru a se apăra de radiațiile nucleare. Nu ne permitem să intrăm sub umbrela franceză”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum România nu are tehnologia necesară pentru a se apăra de radiații nucleare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

H.D. Hartmann: „Atenție, noi am avut o școală de nucleariști fenomenală. Noi am avut și laboratorul de la Măgurele… Noi nu avem tehnologia să ne apărăm de radiații sau de accidente nucleare. Intrarea României sub umbrela nucleară franceză este sinucidere. Este o declarație anti-rusă, anti-iraniană… În acel moment devenim țintă absolut militară, dar la nivel superior.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, H.D. Hartmann a vorbit despre cum România nu are tehnologia necesară pentru a se apăra de radiații nucleare. Acesta a început prin a spune că administrația de la București este anti-americană și nu avea cum să laude intervențiile americane din Iran. Profilerul susține că intrarea României sub umbrela atomică franceză este o sinucidere. Acesta adaugă faptul că va fi o declarație anti-rusă, anti-iraniană care ne va transforma în ținte sigure.