Un client a comandat un BOLT din București în Poiana Brașov. Cât a plătit pentru cursa de 191 km

Românii încep să apeleze tot mai mult la ridesharing și pentru curse în afara orașelor, pe distanța lungi. Un astfel de caz este al unui client Bolt care a comandat o mașină să-l ducă de la București până în Poiana Brașov. Iată cât a plătit pentru distanța de 191 de kilometri.

Poiana Brașov rămâne cea mai căutată destinație pentru bucureșteni, distanța nu foarte mare și frumusețea locului atrăgând constant turiști.

Aproape 200 de kilometri cu ridesharing

Potrivit informațiilor din aplicația Bolt, comanda a fost făcută din cartierul bucureștean Berceni, din zona centrului comercial Big, iar destinația selectată a fost Poiana Brașov, stațiunea aflată la poalele Masivului Postăvarul.

Distanța estimată pentru această cursă este de aproximativ 191 de kilometri, iar aplicația arăta un timp de deplasare de 3 ore și 1 minut, în condiții normale de trafic. Traseul ales: pe Valea Prahovei și de acolo continuarea drumului până la Brașov, urmată de urcarea spre stațiune.

Chiar dacă, în mod normal, aplicațiile de tip ridesharing sunt folosite pentru deplasări urbane, aceste platforme permit și comenzi pe distanțe mai lungi, atât timp cât există un șofer dispus să accepte cursa. În cazul deplasării de la București până în Poiana Brașov, aplicația a indicat un tarif de 869,7 lei, după aplicarea unei reduceri de 30% (până la 30 de lei). Prețul inițial estimat era de 899,7 lei.

Există și situații în care clienții apelează la curse foarte lungi prin aplicații de ridesharing. De exemplu, dacă nu au mașină personală ori atunci când trenurile sau autobuzele nu au program convenabil.

