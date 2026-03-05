Greșeala care te poate costa atunci când folosești Wi-Fi gratuit

Error 404 este un mesaj care poate ascunde un pericol uriaș. Rețelele gratuite de wifi nu sunt mereu sigure. Hackerii pot crea clone la care telefonul ni se conectează automat. După câteva momente de la conectare ne putem trezi fără date bancare sau fără conturi de social media. Fraudele informatice raportate au crescut cu 40% la noi în țară în doar un an.

Aproape 100 de mii de conturi au căzut pradă hackerilor anul trecut. Practic, la fiecare câteva minute, cineva îşi pierde accesul la o reţea socială sau, mai grav, la contul din bancă, relatează Observator News.

Cei mai mulți cred că rețelele gratuite din cafenele, din aeroporturi sau din spațiile comerciale sunt sigure. În realitate, infractorii cibernetici pot crea rețele false care le imită foarte bine pe cele oficiale. Astfel, utilizatorul se poate conecta fără să își dea seama că ceva este în neregulă.

Metoda prin care hackerii îți pot accesa telefonul

Metoda este poreclită „evil twin” – geamănul cel rău. E suficient să apeşi o singură dată pe ce nu trebuie.

„Atacatorul are acces la tot ce tastăm, inclusiv la credinţianle, user, parolă, urmând ca apoi să poate să acceseze în numele nostru să facă chestii nedorite. Orice parolă, date bancare, site-uri de shopping, acolo unde avem băgate carduri şi unde se pot face plăţi în numele nostru, iar acesta pot fi foarte uşor vândute în numele nostru”, a afirmat Cătălin Anghel, expert IT, potrivit sursei citate.

România a ajuns pe poziția 54 la nivel mondial în clasamentul țărilor afectate de atacuri cibernetice. Dacă permiteți telefonului să se conecteze automat la rețele publice, puteți deveni o țintă ușoară pentru atacatori.

„Noi tot timpul am avut reţele wi fi care sunt free, fără parolă, dar mereu am avut o comunitate stabilă şi nu au fost proberme de securitate în ceea ce priveşte securitatea în locaţie”, a declarat Ciprian Ştefan, manager cafenea, pentru aceeași sursă.

