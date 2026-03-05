Percheziții în patru județe într-un dosar privind eutanasierea câinilor fără stăpân: nouă persoane vizate în anchetă

Poliția Română a descins joi dimineață în mai multe locații din țară, într-o anchetă care vizează modul în care au fost gestionate contractele pentru capturarea și eutanasierea câinilor fără stăpân. Acțiunea coordonată de procurori a dus la efectuarea a 20 de percheziții în județele Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov.

20 de percheziții în mai multe județe, într-un dosar de înșelăciune și abuz în serviciu

Potrivit anchetatorilor, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, pun în aplicare 20 de mandate de percheziție domiciliară în două cauze penale.

Descinderile au loc la sediile unor firme, la domiciliile unor persoane fizice, dar și la sedii ale unor instituții publice. Ancheta vizează suspiciuni de înșelăciune, abuz în serviciu, uciderea animalelor cu intenție fără drept și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Câini eutanasiați ilegal și documente false pentru servicii neefectuate

Din datele strânse până acum de anchetatori reiese că, în perioada 2025–2026, reprezentanții a două adăposturi private ar fi încheiat contracte cu mai multe unități administrativ-teritoriale pentru capturarea, cazarea, eutanasierea și neutralizarea câinilor fără stăpân.

Procurorii suspectează că animalele care nu ar fi fost adoptate sau revendicate ar fi fost eutanasiate fără drept, cu încălcarea legislației în vigoare privind gestionarea câinilor fără stăpân.

Într-un alt caz, o societate comercială ar fi încheiat în octombrie 2025 un contract pentru capturarea câinilor fără stăpân, însă ar fi raportat în mod fals capturarea a peste 100 de animale, deși nu ar fi avut capacitatea logistică necesară pentru a presta serviciile. Prin aceste documente, firma ar fi indus în eroare autoritatea contractantă și ar fi obținut peste 100.000 de lei.

În cadrul anchetei, nouă persoane cu vârste între 28 și 56 de ani urmează să fie duse la audieri. Acțiunea beneficiază de sprijinul mai multor structuri ale Poliția Română, inclusiv al luptătorilor din cadrul Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și al specialiștilor din cadrul Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

