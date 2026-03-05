Prima pagină » Actualitate » Orașul în care încă mai găsim apartamente ieftine cu două camere. Prețul pentru o garsonieră este de 67.000 de euro

05 mart. 2026, 08:50, Actualitate
La nivel național, apartamentele au trecut printr-o scumpire de 16%, însă, diferențele de preț între marile orașe încă sunt semnificative. Specialiștii în imobiliare au dezvăluit care sunt locațiile în care încă mai găsim apartamente cu două camere mai ieftine de 100.000-110.000 de euro.

Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României au înregistrat o creștere medie de 16% în februarie 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele se bazează pe analiza prețurilor medii solicitate în anunțurile publicate pe Storia, relatează Adevărul.

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, dar cu un preț mediu ușor mai mic decât în luna ianuarie, de 3.264 euro/mp, urmat de București, cu o medie de 2.373 euro/mp și Brașov (2.336 euro/mp).

În ce oraș se mai găsesc apartamente ieftine cu două camere

Pe piața apartamentelor noi, cele mai mari creșteri procentuale ale prețurilor, comparativ cu anul trecut, au fost înregistrate în București (18%), urmat de Timișoara (15%) și Craiova (12%). În cazul apartamentelor vechi, cele mai semnificative majorări anuale s-au consemnat tot în București (23%), apoi în Craiova (18%), iar Timișoara și Brașov au avut creșteri de câte 10%. Comparativ cu luna anterioară, prețurile au rămas, în mare parte, stabile, atât pentru locuințele noi, cât și pentru cele vechi.

Pentru apartamentele cu două camere, diferențele dintre orașe și dintre locuințele noi și vechi sunt foarte clare atunci când sunt raportate la pragul de 110.000 de euro.

Conform analizei, pe segmentul locuințelor noi, sub acest nivel se situează Iași (97.656 euro), Sibiu (101.816 euro), Oradea (102.804 euro), Timișoara (105.820 euro), București (107.536 euro), Craiova (108.264 euro) și Constanța (108.680 euro), în timp ce Brașov (119.912 euro) și Cluj-Napoca (169.624 euro) depășesc pragul de 110.000 de euro.

În cazul apartamentelor vechi, șase dintre orașele analizate au prețuri sub pragul de 110.000 de euro: Oradea (93.756 euro), Timișoara (100.568 euro), Sibiu (101.036 euro), Iași (102.700 euro), Craiova (108.888 euro) și Constanța (109.304 euro). În schimb, Brașov (121.888 euro), București (135.928 euro) și Cluj-Napoca (169.832 euro) depășesc acest nivel.

ECONOMIE China îți restabilește cea mai mică țintă de creștere economică din 1991
11:30
China îți restabilește cea mai mică țintă de creștere economică din 1991
RĂZBOI Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump
11:11
Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump
FLASH NEWS Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”
11:00
Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”
ACUZAȚII Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată”
10:40
Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată”
OPINIE Doru Bușcu semnează un text devastator, adresat președintelui: Ce te legeni, Nicule? / De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, râd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă mâine-ar fi votat să vă fie șef de stat
10:35
Doru Bușcu semnează un text devastator, adresat președintelui: Ce te legeni, Nicule? / De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, râd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă mâine-ar fi votat să vă fie șef de stat
INEDIT Maimuțica Punch a crescut prea mare pentru plușul său de la Ikea. Cum a fost văzut la zoo
10:33
Maimuțica Punch a crescut prea mare pentru plușul său de la Ikea. Cum a fost văzut la zoo

