Orașul în care încă mai găsim apartamente ieftine cu două camere. Prețul pentru o garsonieră este de 67.000 de euro

La nivel național, apartamentele au trecut printr-o scumpire de 16%, însă, diferențele de preț între marile orașe încă sunt semnificative. Specialiștii în imobiliare au dezvăluit care sunt locațiile în care încă mai găsim apartamente cu două camere mai ieftine de 100.000-110.000 de euro.

Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României au înregistrat o creștere medie de 16% în februarie 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele se bazează pe analiza prețurilor medii solicitate în anunțurile publicate pe Storia, relatează Adevărul.

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, dar cu un preț mediu ușor mai mic decât în luna ianuarie, de 3.264 euro/mp, urmat de București, cu o medie de 2.373 euro/mp și Brașov (2.336 euro/mp).

În ce oraș se mai găsesc apartamente ieftine cu două camere

Pe piața apartamentelor noi, cele mai mari creșteri procentuale ale prețurilor, comparativ cu anul trecut, au fost înregistrate în București (18%), urmat de Timișoara (15%) și Craiova (12%). În cazul apartamentelor vechi, cele mai semnificative majorări anuale s-au consemnat tot în București (23%), apoi în Craiova (18%), iar Timișoara și Brașov au avut creșteri de câte 10%. Comparativ cu luna anterioară, prețurile au rămas, în mare parte, stabile, atât pentru locuințele noi, cât și pentru cele vechi.

Pentru apartamentele cu două camere, diferențele dintre orașe și dintre locuințele noi și vechi sunt foarte clare atunci când sunt raportate la pragul de 110.000 de euro.

Conform analizei, pe segmentul locuințelor noi, sub acest nivel se situează Iași (97.656 euro), Sibiu (101.816 euro), Oradea (102.804 euro), Timișoara (105.820 euro), București (107.536 euro), Craiova (108.264 euro) și Constanța (108.680 euro), în timp ce Brașov (119.912 euro) și Cluj-Napoca (169.624 euro) depășesc pragul de 110.000 de euro.

În cazul apartamentelor vechi, șase dintre orașele analizate au prețuri sub pragul de 110.000 de euro: Oradea (93.756 euro), Timișoara (100.568 euro), Sibiu (101.036 euro), Iași (102.700 euro), Craiova (108.888 euro) și Constanța (109.304 euro). În schimb, Brașov (121.888 euro), București (135.928 euro) și Cluj-Napoca (169.832 euro) depășesc acest nivel.

