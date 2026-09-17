Invitat la emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, Victor Ponta susține că Siegfried Mureșan nu va reuși să treacă de votul Parlamentului și nu va ajunge premierul României. El a mai adăugat și că premierul care va trece de votul Parlamentului urmează să fie desemnat după căderea lui Siegfried Mureșan, lucru pe care l-ar plănui și Nicușor Dan. Pentru asta, Victor Ponta l-a lăudat pe președinte, despre care a spus că astăzi a devenit jucător în politica românească. Declarațiile lui Victor Ponta au venit la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru postul de premier. Emisiunea poate fi urmărită integral aici.
„Președintele a procedat foarte bine, după părerea mea. Președintele le-a zis: faceți guvern. Va lua mai puține voturi decât Veștea (nr. Siegfried Mureșan) și va veni atunci propunerea adevărată care va trece. O propunere bună care va trece și cu PNL-USR făcuți de doi bani. Că ei erau cu gura pe sus. Că Nicușor PSDAN. Uite-mă că l-a pus pe Siegfried al vostru din Germania. (…) Azi a devenit prima dată jucător (nr. Nicușor Dan). Cine zicea că Nicușor Dan nu poate să fie jucător? Iată că azi a jucat corect. Din punctul meu de vedere, v-am zis, mi-a luat ceva timp să mă prind. Da, m-am prins după consultări și v-am și anunțat pe toată lumea ce se va întâmpla.”, a declarat Victor Ponta.
Victor Ponta a explicat în continuare scenariul unei viitoare desemnări care va ajunge până la urmă și să formeze un Guvern legitim. El susține că și UDMR-ul e pregătit să voteze următoarea desemnare pe care Nicușor Dan ar urma să o facă după ce se întoarce din America, fără să mai facă consultări.
„După ce se face de râs Siegfried și de fapt se fac de râs PNL-ul și USR-ul, UDMR-ul o să le zică: «Bă, eu am fost cu voi, ce să fac? V-am votat? Da, voi n-aveți nicio șansă». Și atunci următoarea propunere va trece inclusiv cu voturile UDMR, următorul guvern va trece peste 10 zile, cam așa. Când se întoarce domnul Nicușor Dan din America, va desemna noul premier fără să mai facă consultări.”, a concluzionat Victor Ponta.
Siegfried Mureșan, desemnat de Nicușor Dan pentru a fi următorul prim-ministru al României
După 136 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, urmată de două desemnări – Eugen Tomac și Adrian Veștea – care nu au dus nicăieri în încercarea de formare a noului Executiv cu puteri depline, președintele Nicușor Dan a făcut joi, 17 septembrie, și cea de-a treia nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Este vorba de europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea făcută de aripa liberală condusă de Ilie Bolojan, alături de cei din USR.
„Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun, pentru poziția de prim-ministru, persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan.”, a declarat Nicușor Dan în cadrul conferinței de presă de astăzi de la Palatul Cotroceni.