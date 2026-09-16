Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern

PSD nu ar avea suficiente voturi ca să treacă de parlament un guvern condus de Sorin Grindeanu

Nicușor Dan a cheamat partidele din Parlament la consultări pentru desemnarea premierului

După 134 de zile de la demiterea guvernului Bolojan, Nicușor Dan a anunțat că invită din nou partidele politice la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, consultările vor avea loc joi, 17 septembrie 2026, începând cu ora 9:00, iar la acestea vor ajunge PSD, PNL, USR, AUR, UDMR, SOS România. Sunt invitați la consultări și reprezentanți ai minorităților, grupurilor parlamentare și parlamentarii neafiliați.

Pentru a fi învestit, orice guvern propus are nevoie de majoritatea absolută, adică votul favorabil a 50% + 1 din 465 – numărul total al deputaților și senatorilor (nu doar al celor prezenți în sală).

România se află într-o criză politică prelungită, în urma moțiunii de cenzură din data de 5 mai 2026, prin care premierul Ilie Bolojan și echipa sa de miniștri au pierdut mandatul. Președintele a făcut două propuneri de premier, ambele eșuate. Dacă varianta de prim-ministru a europarlamentarului Eugen Tomac a fost retrasă ulterior de Nicușor Dan, propunerea liberalului Adrian Veștea nu a trecut de votul d Parlament. Astfel, pe 23 iunie, Cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea a eșuat în a obține votul de învestire în Parlament, fiindu-i necesare 233 de voturi pentru a obține puterea executivă. Au fost exprimate 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, dintre cei 287 parlamentari declarați prezenți. De atunci, s-au mai vehiculat alte posibile desemnări în persoana diplomatului Luca Niculescu sau a ministrului de Finanțe Alexandru Nazare.