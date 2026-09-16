Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern

După ce Nicușor Dan a anunțat o nouă tură de consultări pentru desemnarea unui premier, Ciprian Ciucu a ieșit la rampă și a explicat care sunt calculele politice pentru desemnarea unui nou guvern. Invitat la „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a spus că în momentul de față nici PNL, cu propunerea Siegfried Mureșan, și nici PSD, cu propunerea Sorin Grindeanu, nu au o majoritate pentru investirea unui nou guvern, chiar dacă ar avea și voturile UDMR. Ciucu susține că PSD ar negocia deja cu AUR pentru voturi, iar PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern. Emisiunea poate fi urmărită integral aici.
PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu
, susține că PNL nu și-a schimbat opțiunea pentru premier și că partidul va merge la negocierile de mâine de la Cotroceni tot cu propunerea de desemnare a lui Siegfried Mureșan.
„Noi nu avem o propunere nouă. Avem o propunere pe care deja am făcut-o în persoana domnului Siegfried Mureșan. Este validată politic în Biroul Național, Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal.”, a declarat Ciprian Ciucu.
Întrebat dacă PNL ar avea voturile necesare pentru a-l investi pe Siegfried Mureșan ca premier, în cazul în care primesc desemnarea, Ciprian Ciucu a recunoscut că nu și că este foarte greu să obțină o majoritate.
Ionuț Cristache: „Dacă dumneavoastră primiți această nominalizare, dumneavoastră, PNL-ul, și e desemnat Siegfried Mureșan, PNL cu USR, cu UDMR și cu ce forțe mai există discuții, puteți să asigurați o majoritate?”
Ciprian Ciucu: „Nu. E foarte greu ca să asigurăm o majoritate, dar asta nu înseamnă că nu putem încerca să avem discuții cât mai largi, să încercăm să ne îndeplinim misiunea, dacă am primit o astfel de responsabilitate din partea domnului președinte.”
PNL ar lua în calcul o „întelegere conjuncturală” prin care să treacp Guvernul Siegfried Mureșan
Vicepreședintele PNL a declarat la „Ai Aflat!” și că PNL ar putea lua în calcul o înțelegere cu AUR prin care acesta să voteze un guvern cu premier PNL. El susține că ar fi un vot conjunctural și nu ar accepta ca AUR să și intre la guvernare.
„Sunt anumite voturi conjuncturale (nr. votul AUR pentru un guvern cu premier PNL) care să ducă la anumite rezultate, să deblocheze situații. În acea situație, pe situații punctuale, poți avea discuții și e normal să ajuți discuții. Dar în ceea ce presupune asumarea unui program comun de guvernare și a face în acest moment o coaliție de guvernare, este foarte puțin probabil.”, susține primarul Capitalei.
PSD nu ar avea suficiente voturi ca să treacă de parlament un guvern condus de Sorin Grindeanu
El a analizat și varianta PSD cu Sorin Grindeanu premier, despre care a spus că nici ea nu are suficiente voturi și că Partidul Social Democrat negociază și el cu AUR. Tot el acuză și că PSD are discuții cu unii membri PNL, din aripa anti-Bolojan.
„Din câte știu, le lipsesc 20 sau 22 de voturi (nr. social-democraților). În ipoteza în care UDMR va merge cu dânșii. Dacă UDMR nu va merge cu dânșii, le lipsesc mai multe voturi. (…) Da, există aceste posibilități (nr. alianța cu AUR) și ei au luat-o în calcul și au avut mai multe discuții. Pentru că, din câte știu, au dus discuții pe de o parte cu acești oameni. Au avut discuții inclusiv cu oameni din Partidul Național Liberal, că nu reprezintă Partidul Național Liberal, deși sunt membri, dar nu reprezintă conducerea și votul pe care noi l-am dat în Biroul Politic Național. Au avut discuții cu UDMR și au avut discuții cu partidele celelalte din Parlament, acea oaste de strânsură de partide mai mici, care au ajuns în parlament și care s-au divizat și ele, în fine, încercând să aducă un număr de voturi care să le treacă guvernul.”, a concluzinat Ciucu.
Nicușor Dan a cheamat partidele din Parlament la consultări pentru desemnarea premierului
După 134 de zile de la demiterea guvernului Bolojan, Nicușor Dan a anunțat că invită din nou partidele politice la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, consultările vor avea loc joi, 17 septembrie 2026, începând cu ora 9:00, iar la acestea vor ajunge PSD, PNL, USR, AUR, UDMR, SOS România. Sunt invitați la consultări și reprezentanți ai minorităților, grupurilor parlamentare și parlamentarii neafiliați.
Pentru a fi învestit, orice guvern propus are nevoie de majoritatea absolută, adică votul favorabil a 50% + 1 din 465 – numărul total al deputaților și senatorilor (nu doar al celor prezenți în sală).
România se află într-o criză politică prelungită, în urma moțiunii de cenzură din data de 5 mai 2026, prin care premierul Ilie Bolojan și echipa sa de miniștri au pierdut mandatul. Președintele a făcut două propuneri de premier, ambele eșuate. Dacă varianta de prim-ministru a europarlamentarului Eugen Tomac a fost retrasă ulterior de Nicușor Dan, propunerea liberalului Adrian Veștea nu a trecut de votul d Parlament. Astfel, pe 23 iunie, Cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea a eșuat în a obține votul de învestire în Parlament, fiindu-i necesare 233 de voturi pentru a obține puterea executivă. Au fost exprimate 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, dintre cei 287 parlamentari declarați prezenți. De atunci, s-au mai vehiculat alte posibile desemnări în persoana diplomatului Luca Niculescu sau a ministrului de Finanțe Alexandru Nazare.