Focarul de pestă a micilor rumegătoare (PMR) identificat într-o exploatație de ovine din localitatea Giulvăz, județul Timiș, a fost declarat stins de autoritățile sanitar-veterinare.

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Decizia a fost luată în urma analizei situației epidemiologice și a fost aprobată în cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor. Închiderea focarului nu înseamnă însă ridicarea imediată a tuturor măsurilor de control instituite la nivelul județului, potrivit Agrointeligența.

DSVSA Timiș menține restricțiile de transport animalier

Potrivit DSVSA Timiș, restricțiile privind circulația ovinelor și caprinelor se mențin pe întreg teritoriul județului până la data de 10 octombrie 2026. În această perioadă, deplasarea animalelor vii din județul Timiș către alte zone ale țării rămâne interzisă, în conformitate cu măsurile stabilite la nivel european.

Menținerea restricțiilor are ca scop reducerea riscului de apariție a unor noi focare și împiedicarea răspândirii bolii prin transportul animalelor. Autoritățile sanitar-veterinare continuă supravegherea situației epidemiologice până la expirarea perioadei prevăzute de măsurile în vigoare.

Pesta micilor rumegătoare afectează în principal ovinele și caprinele și nu reprezintă un risc pentru sănătatea oamenilor.