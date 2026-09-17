Președintele american Donald Trump urmează să îl primească personal pe președintele chinez Xi Jinping la sosirea acestuia în Statele Unite, în cadrul vizitei de stat pe care liderul chinez o va efectua la Washington pe 24 septembrie.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Xi Jinping vine în SUA pentru o vizită de stat

Xi Jinping urmează să efectueze o vizită de stat în Statele Unite, la invitația lui Donald Trump. Vizita este programată pentru 24 septembrie și are ca scop menținerea unui dialog la nivel înalt între Washington și Beijing, dar și gestionarea relațiilor dintre cele două mari puteri.

Liderul chinez va sosi la Washington cu un grup de investitori chinezi, fiind un semnal pentru întărirea relațiilor comerciale dintre SUA și China, perturbate în ultimul an de disputele privind tarifele, tehnologia AI, exportul de metale rare și investiții.

Trump și Xi s-au întâlnit deja în mai, în timpul vizitei președintelui american în China, iar cele două părți au convenit atunci asupra unei noi vizite a liderului chinez în SUA.

Trump îl va întâmpina pe Xi la Baza Andrews

Cu ocazia acestei vizite, Donald Trump urmează să îi ofere lui Xi Jinping o primire neobișnuit de importantă.

O ceremonie de sosire în prezența președintelui american este planificată la Baza Forțelor Aeriene Andrews, unde avionul prezidențial chinez este așteptat în jurul orei locale 16:00, potrivit unui oficial american citat de AFP.

Este extrem de rar ca Donald Trump, care își primește de obicei oaspeții VIP direct la Casa Albă, să călătorească pe pistă pentru a întâmpina un lider străin.

Cel mai recent precedent este primirea făcută președintelui rus Vladimir Putin la un summit din Alaska, în urmă cu puțin peste un an.