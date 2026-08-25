Reacție extrem de dură a lui Victor Ponta după anunțul că România ar putea pierde 770 de mil. din PNRR: „Nu mai avem stat / Fritz u*****ză pe statul român / Zice: mă doare undeva de stat, de Parlament, eu îl am pe Manfred Weber”

Ce solicită PPE și Renew Europe de la Comisia Europeană

Într-o scrisoare către Ursula Von der Leyen, Weber și Hayer, liderii celor două partide europene, spun că Comisia ar trebui să joace un rol activ în protejarea statului de drept în România: „Respectarea valorilor europene și a statului de drept ar trebui să fie o condiție absolută pentru accesarea fondurilor UE, inclusiv a fondurilor din cadrul RRF, în orice stat membru”.

„Vă îndemnăm să precizați fără echivoc că plata fondurilor din cadrul RRF este condiționată de implementarea acestor reforme în deplină conformitate cu principiile statului de drept, dreptul Uniunii Europene, standardele europene în materie de drepturile omului și recomandările Comisiei de la Veneția”, spun cei doi.

„Considerăm că un astfel de semnal din partea Comisiei ar oferi un stimulent decisiv Parlamentului României pentru a-și reconsidera poziția, evitând astfel riscul pierderii a 770 de milioane de euro din fonduri nerambursabile europene și contribuind la finalizarea cu succes a reformelor din cadrul RRF în România”, mai spune scrisoarea.

Scrisoarea PPE și Renew pentru Ursula von der Leyen