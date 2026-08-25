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Reacție extrem de dură a lui Victor Ponta după anunțul că România ar putea pierde 770 de mil. din PNRR: „Nu mai avem stat / Fritz u*****ză pe statul român / Zice: mă doare undeva de stat, de Parlament, eu îl am pe Manfred Weber”

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Invitat la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier PSD Victor Ponta a avut o reacție extrem de dură la adresa lui Dominic Fritz, despre care spune că nu îl interesează absolut deloc de statul român și de Parlament pentru că îl are în spatele lui pe Manfred Weber, președintele PPE. Reacția fostului premier vine după ce liderii partidelor europene PPE și Renew Europe i-au trimis o scrisoare în care cer ca România să piardă 770 de milioane de euro din PNRR pentru că „amendamentul Fritz” nu ar respecta statul de drept. Urmărește emisiune exclusiv aici.
Cazul Fritz este un caz foarte important pentru România. Domnul Fritz ne arată că u*****ză pe statul român. Așadar, Fritz spune așa: Nu-mi pasă de deciziile judecătorilor. Nu-mi pasă de Curtea Constituțională. Nu-mi pasă de Parlament, unde PNL și UDMR au votat mereu pentru mine. Îl am pe Manfred cu mine. Am fost trimis aici, eu și useriștii, pentru că nu mai aveți stat român.”, a declarat Victor Ponta.
Fostul premier și-a continuat atacurile și a susținut că nu mai avem lideri sau demnitate ca țară, iar de asta am fi într-o poziție în care cei care conduc țara primesc ordine de la Bruxelles.
„(n.r. continuă să îl impersoneze pe Dominic Fritz) Nu mai aveți lideri, nu mai aveți demnitate. Am venit aici să vă iau banii din fondul de siguranță, să-i dau Germaniei. Să vă iau companiile energetice, doamna Gheorghiu vi le dă. Să mă asigur că faceți tot ce spune Ucraina. Să nu deschideți gura precum bulgarii. Când s-au trezit cu o dronă din Ucraina, bulgarii au deschis gura. Voi să nu deschideți gura. Eu am fost trimis aici de niște golani de la Bruxelles.”, spune fostul premier.

„Statul român, virusat de Weber și de Ursula”

Victor Ponta a declarat că România e o țară virusată de personaje de la Bruxelles, precum Weber sau Ursula von der Leyen, care au simțit slăbiciunile din interiorul statului. A lansat și un atac la adresa lui Manfred Weber, despre care spune că nu are niciun drept să critice decizia unui judecător român.
Statul român a fost virusat de Weber, de Ursula, de oamenii ăștia care ne-au simțit slăbiciunea. Nu există niciun guvern în Europa care să poată rămâne în funcție timp de patru luni. Nu există nicio legătură și nicio situație în Uniunea Europeană în care să-ți permiți să spui că o decizie a unui judecător nu trebuie aplicată, că decizia unei Curți Constituționale nu trebuie aplicată sau că legea unui parlament nu trebuie aplicată. Nu există așa ceva. Cine ești tu, Weber? (…) Nu există nicio altă țară în Europa care să accepte această umilință. Cu excepția noastră.”, a concluzionat Victor Ponta.

Ce solicită PPE și Renew Europe de la Comisia Europeană

Într-o scrisoare către Ursula Von der Leyen, Weber și Hayer, liderii celor două partide europene, spun că Comisia ar trebui să joace un rol activ în protejarea statului de drept în România: „Respectarea valorilor europene și a statului de drept ar trebui să fie o condiție absolută pentru accesarea fondurilor UE, inclusiv a fondurilor din cadrul RRF, în orice stat membru”.

Vă îndemnăm să precizați fără echivoc că plata fondurilor din cadrul RRF este condiționată de implementarea acestor reforme în deplină conformitate cu principiile statului de drept, dreptul Uniunii Europene, standardele europene în materie de drepturile omului și recomandările Comisiei de la Veneția”, spun cei doi.

Considerăm că un astfel de semnal din partea Comisiei ar oferi un stimulent decisiv Parlamentului României pentru a-și reconsidera poziția, evitând astfel riscul pierderii a 770 de milioane de euro din fonduri nerambursabile europene și contribuind la finalizarea cu succes a reformelor din cadrul RRF în România”, mai spune scrisoarea.

Scrisoarea PPE și Renew pentru Ursula von der Leyen

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