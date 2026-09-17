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Prima reacție din USR după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Se poate în orice caz baza pe voturile USR în Parlament”

Prima reacție din USR după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Se poate în orice caz baza pe voturile USR în Parlament”
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Europarlamentarul Vlad Voiculescu a oferit prima reacție din partea USR după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Acesta a subliniat că Mureșan se poate baza pe voturile USR pentru votul de încredere al Parlamentului.

Într-o postare pe Facebook, Voiculescu spune că îl cunoaște pe Siegfried Mureșan din Parlamentul European și l-a descris drept „un politician serios și un om decent”. Europarlamentarul USR a transmis că își dorește ca Mureșan să treacă de votul din Parlament.

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„Îl cunosc pe Siegfried Mureșan din Parlamentul European. Este un politician serios și un om decent. Îi doresc să reușească. Se poate în orice caz baza pe voturile USR în Parlament”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

Vlad Voiculescu le cere social-democraților să prezinte declarația lui Siegfried Mureșan

În continuarea mesajului, Voiculescu le-a cerut social-democraților care au afirmat că Siegfried Mureșan „a cerut ca România să piardă bani europeni” să prezinte declarația exactă și contextul în care aceasta a fost făcută.

„Celor câțiva din PSD care spun că Siegfried Mureșan „a cerut ca România să piardă bani europeni” le cer un lucru simplu: să arate exact declarația și contextul. În general, chiar dacă pentru unii din PSD pare greu de acceptat, interesul românilor nu se confundă cu interesul PSD. Nici la București, nici la Bruxelles”.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. Șeful statului a subliniat că acesta i-a cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.

Siegfried Mureşan a transmis, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.

Siegfried Mureșan / Foto – Mediafax

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