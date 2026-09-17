Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis joi, după nominalizarea liberalului Siegfried Mureşan pentru funcția de prim-ministru, că misiunea acestuia este să construiască o majoritate parlamentară, iar UDMR va fi partener în acest demers.

„Preşedintele a decis: l-a desemnat pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers”, a scris Kelemen Hunor, într-o postare pe Facebook.

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Kelemen Hunor mai spune că într-un singur lucru nu fac compromisuri şi anume nu acceptă o majoritate bazată pe voturile AUR şi ale partidelor extremiste.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. Șeful statului a subliniat că acesta i-a cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.

Siegfried Mureşan a transmis, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.