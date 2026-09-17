Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete
îl critică pe Nicușor Dan pentru numirea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier și spune că este revoltător ca președintele țării să desemneze un politician care a cerut Bruxellesului ca România să piardă bani europeni și care, în discursurile sale pro-occidentale, s-a poziționat, adesea, împotriva României.
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„Este o propunere greu de înțeles. Nu pentru că ne-am fi făcut păreri despre vorbele din culise, ci pentru că este revoltător ca un om care, la Bruxelles, a cerut ca România să piardă bani europeni să ajungă astăzi propunere pentru funcția de prim-ministru al României.
Siegfried Mureșan nu poate fi prezentat ca soluția pentru români, atât timp cât discursul său european a fost, de prea multe ori, împotriva intereselor României. Cine cere sancționarea propriei țări nu poate veni apoi să spună că va conduce un guvern care aduce stabilitate, echilibru și zile mai bune”, a scris Alexandru Rogobete
într-o postare pe Facebook.
Rogobete acuză încăpățânarea PNL-USR de blocajul țării
Alexandru Rogobete
subliniază provocările dificile ale sistemului de sănătate care, spune acesta, este împins acum la limită. Fostul ministru al Sănătății afirmă că motivul pentru care România trece prin această situație se datorează refuzului din partea PNL și USR de a aplica soluții raționale. Rogobete a mai spus că procesul de guvernare al țării a fost transformat într-un joc al orgoliilor.
„România trece printr-un moment extrem de greu. Sistemul sanitar este împins la limită, prețurile au ajuns tot mai greu de suportat, iar sprijinul pentru oameni a fost tăiat pas cu pas: burse, alocații, venituri, promisiuni făcute și apoi uitate.
Aici se ajunge atunci când alianța PNL-USR se încăpățânează să blocheze soluțiile raționale și să transforme guvernarea într-un joc al orgoliilor.
România are nevoie de un guvern care să apere interesele țării, nu de încă un experiment politic. Are nevoie de stabilitate, responsabilitate și oameni care înțeleg că interesul românilor trebuie să fie pe primul loc.