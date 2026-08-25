Avocații fraților Tate au declarat că Andrew și Tristan închiriau adesea mașini scumpe pentru a părea mai bogați decât sunt și pentru a genera mai multă interacțiune în mediul online, potrivit unui document oficial depus în instanță, relatează The Independent.

Declarația avocaților a fost făcută ca o strategie de apărare deoarece procurorii americani au cerut menținerea celor doi frați, care au dublă cetățenie, britanică și americană, în arest. Autoritățile americane cred că Andrew și Tristan sunt predispuși la fuga din țară deoarece sunt „multimiliardari autoproclamați”, dețin iahturi, avioane private și nenumărate bunuri.

Pentru a contracara acest argument și a demonstra că frații nu dețin sursele financiare pretinse, avocații au fost nevoiți să recunoască oficial că opulența de pe internet este datorată doar unei strategii de marketing menite să-i înfățișeze drept „ultra-bogați” pentru a spori modelul lor de afaceri.

Avocații au dezvăluit că faimoasele mașini cu care s-au lăudat aceștia, două modele Bugatti evaluate la 5 și 7 milioane de dolari, și un Aston Martin evaluat la 2,1 milioane de dolari nu le aparțineau, ci erau închiriate doar pentru filmări. La fel, iahtul de 50 de milioane de dolari nu era al lor, ci erau plătiți de proprietari pentru a promova ambarcațiunea pe rețelele de socializare.

De asemenea, colecțiile de ceasuri de lux prezentate de Andrew Tate proveneau de la entuziaști de pe internet și erau adesea exagerate. În documentele depuse la Tribunalul districtual din Florida, avocații au explicat textual mecanismul din spatele succesului de pe internet.

„Andrew și Tristan sunt personalități media. Modelul lor de afaceri depinde de atenția din mediul online. Caracterul scandalos al postărilor făcute de ei sau despre ei este chiar scopul. Cu cât o postare este mai hiperbolică și mai bizară, cu atât este mai probabil să genereze vizualizări și aprecieri, ceea ce, la rândul său, generează venituri. Pe scurt, ei joacă un rol”.

Avocații au subliniat că această imagine de oameni „super-bogați” era esențială pentru a atrage clienți către afacerile lor online, precum Hustler’s University, unde promiteau să îi învețe pe tineri cum să facă bani.

Argumentele lor au continuat: „Un videoclip promoțional filmat la bordul unui iaht nu constituie o dovadă a dreptului de proprietate asupra iahtului. «Superiahtul» nu aparține familiei Tate. Aceștia au primit plăți pentru a promova nava pe rețelele de socializare.”

„Mai mult, familia Tate este implicată în mai multe afaceri care îi «învață» pe bărbați cum să câștige bani. Este în interesul lor să se prezinte pe rețelele de socializare ca fiind extrem de bogați. […] De exemplu, Aston Martin-ul de 2,1 milioane de dolari și Bugatti-urile de 5 milioane de dolari, respectiv 7 milioane de dolari, prezentate în videoclipurile lui Tristan au fost închiriate.”

Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați în luna iulie în Miami în baza unui mandat internațional de arestare și a unei cereri de extrădare emise de Marea Britanie. În consecință, acuzațiile de natură penală care li se aduc acum provin de la procurorii britanici. Concomitent, pe teritoriul american, cei doi frați sunt vizați de investigații federale și procese civile.

Mandatele de extrădare emise de Marea Britanie conțin 59 de capete de acuzare. Andrew Tate se confruntă în total cu 42 de capete de acuzare, printre care viol, agresiune sexuală, trafic de ființe umane pentru exploatare sexuală și multe altele.