BNR se delimitează de opiniile personale ale angajaților, după afirmațiile controversate ale consilierului lui Mugur Isărescu, Eugen Rădulescu

Banca Națională a României transmite, într-un comunicat, că opiniile exprimate pe conturile personale de oficiali BNR care nu au „mandat oficial de comunicare și reprezentare” ad-hoc nu reprezintă poziții oficiale ale băncii centrale. Precizarea vine după mesajul controversat publicat duminică pe Facebook de Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Mugur Isărescu.

„Atragem atenția că mesajele și opiniile exprimate de angajați ai BNR pe conturile personale de pe rețelele sociale (Facebook, LinkedIn, Instagram, X etc.) reprezintă opinii personale și nu constituie luări de poziții oficiale ale băncii centrale”, a transmis BNR.

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Comunicatul băncii centrale vine la puțin timp după ce Rădulescu a susținut, în termeni alarmiști, că România riscă să ajungă în categoria „junk” și a criticat dur pozițiile PSD și ale sindicatelor în negocierile privind Legea salarizării. Reamintim că Rădulescu a afirmat duminică, pe pagina sa de Facebook, că menținerea nemodificată a veniturilor nominale pentru o parte a salariaților din sectorul public este absolut inacceptabilă. Asta „când țara a depășit 60% din PIB datorie publică, iar deficitul se înțepenește undeva pe la 6% din PIB”, a scris consilierul lui Mugur Isărescu.

„Domnilor, treziți-vă! Vor urma scăderi dramatice de venituri nominale, șomaj, inflație cu două cifre – iar asta pentru mulți ani de aici înainte! (…)

Jumătate din datoria noastră publică este în valută. La cursul de azi, cam 30% din PIB. Doar că, după ce țara nu va mai fi recomandabilă investițiilor, cursul valutar se va duce de-a berbeleacul, iar datoria în valută se va umfla”, continuă Rădulescu.

Comunicatul integral transmis de BNR:

„Punctele de vedere oficiale ale BNR sunt exprimate exclusiv de către membrii Consiliului de administrație al BNR sau de alți reprezentanți ai băncii centrale care au mandat oficial de comunicare și reprezentare din partea instituției, asumat explicit în momentul expunerii publice”, transmite BNR.

„Mesajele și punctele de vedere oficiale ale Băncii Naționale a României sunt comunicate exclusiv prin intermediul canalelor și conturilor oficiale de comunicare ale instituției: website-ul www.bnr.ro, conturile oficiale ale instituției de pe rețelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky și YouTube.

Atragem atenția că mesajele și opiniile exprimate de angajați ai BNR pe conturile personale de pe rețelele sociale (Facebook, LinkedIn, Instagram, X etc.) reprezintă opinii personale și nu constituie luări de poziții oficiale ale băncii centrale.

Pentru informații și poziții oficiale din partea băncii centrale, recomandăm consultarea exclusivă a canalelor oficiale de comunicare ale BNR și urmărirea declarațiilor exprimate în spațiul public de către reprezentanții BNR care au un mandat oficial de comunicare asumat explicit în momentul expunerii publice”, precizează banca centrală în comunicat.