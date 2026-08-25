Un fost angajat ROMATSA a primit o primă de pensionare record. În total, instituția a acordat în 2025 prime de pensionare de peste 46 de milioane de lei.

Cea mai mare primă de pensionare acordată de o instituție de stat a ajuns la 532.000 de euro, iar banii au fost primiți de un fost angajat ROMATSA. În ultimii doi ani și jumătate, Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian a plătit circa 20 de milioane de euro pentru primele de pensionare a 96 de angajați.

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În medie, circa 200.000 de euro au fost alocați pentru fiecare pensionar. ROMATSA a precizat, în urma solicitărilor, că se autofinanțează din tarifele plătite de companiile aeriene pentru serviciile de navigație aeriană. Instituția susține că nu ar fi finanțată direct de la bugetul de stat, potrivit DeFapt.ro.

„Tarifele ROMATSA sunt stabilite în totală transparență în plan național și internațional, cu respectarea strictă a Regulamentului (UE) nr. 317/2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul cerului unic european, exclusiv pentru acoperirea costurilor de furnizare a serviciilor de navigație aeriană”, a transmis Adrian Cojoc, directorul general al ROMATSA, la solicitarea sursei.

12 angajați ai ROMATSA s-au pensionat în 2026, iar cea mai mare primă de pensionare a fost de circa 532.000 de euro

În 2024, 43 de angajați ROMATSA s-au pensionat și au primit, în total, 38,4 milioane de lei ca „ajutoare de pensionare”. Media a fost de aproximativ 172.000 de euro pentru fiecare angajat. În 2025, 42 de angajați au primit bonusuri de pensionare de 46,7 milioane de lei. Suma medie a ajuns la circa 214.000 de euro pentru fiecare pensionar.

De asemenea, anul acesta s-au pensionat 12 angajați. Au primit, ca sumă totală, aproape 19,45 milioane de lei, ceea ce ar însemna o primă de aproximativ 312.000 de euro pentru fiecare. Cea mai mare primă de pensionare acordată de ROMATSA în perioada 2024-2026 a fost de 2,77 milioane de lei, adică aproximativ 532.000 de euro. La polul opus, cea mai mică primă s-a ridicat la 53.316 lei, echivalentul a aproximativ 10.500 de euro.

ROMATSA precizează că sumele acordate ca ajutoare de pensionare în perioada 2024-2026 sunt valori brute. Din acestea au fost reținute contribuțiile sociale și impozitul pe venit. Cea mai mică primă a fost de 53.316 lei, iar cea mai mare a ajuns la 2.771.040 lei.

Sursă foto: Mediafax Foto, Shutterstock