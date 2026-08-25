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O altă dronă, găsită în apropierea aeroportului din Leipzig. Merz: „Atacatorii vor plăti”

O altă dronă, găsită în apropierea aeroportului din Leipzig. Merz: „Atacatorii vor plăti” Galerie Foto 1
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Anchetatorii germani au descoperit o a treia dronă în apropierea aeroportului din Leipzig, precum și aproximativ 50 de grame de hexogen, un exploziv puternic utilizat și în aplicații militare. Autoritățile verifică ipoteza unui atac hibrid și investighează o posibilă implicare a unor servicii de informații străine. Cancelarul Friedrich Merz avertizează că atacatorii vor plăti.

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O a treia dronă cu explozibil, descoperită lângă aeroportul din Leipzig

Potrivit informațiilor publicate de presa din Germania drona a fost găsită pe 14 august, într-un câmp aflat chiar lângă partea de vest a aeroportului.

Descoperirea vine după ce, pe 4 august, o altă dronă echipată cu explozibil a fost găsită în incinta aeroportului. Anchetatorii suspectează că aceasta ar fi trebuit să atace un avion militar de transport ucrainean. Atacul nu a avut loc, deoarece detonatorul nu a funcționat.

Foto: Reuters

Merz a promis că va dezvălui identitatea celor care au comandat atacul

Conform relatărilor, Friedrich Merz a declarat că, dacă anchetatorii vor reuși să demonstreze cine a stat în spatele atacului, iar vinovații trebuie numiți public.

„Atacul cu drone din Leipzig, printre altele, arată că ne confruntăm și cu amenințări foarte reale. Germania se află sub o atenție sporită din partea atacatorilor hibrizi. Vor plăti pentru asta. Atacatorii sunt din ce în ce mai dispuși să accepte fără scrupule pagube materiale grave și chiar răniți și morți”, a spus Merz înaintea unei reuniuni a cabinetului la Neuhardenberg, notează POLITICO. 

Conform informațiilor publicate de BILD, imediat după incident, în cercurile guvernamentale se suspecta deja o posibilă implicare a serviciilor speciale ruse.

O altă dronă ar fi putut lovi un avion DHL

Anchetatorii iau în calcul și posibilitatea ca o altă dronă să fi vizat, în aceeași noapte, un avion de marfă al companiei DHL. Ulterior, pe partea din spate a aeronavei au fost descoperite avarii.

Potrivit informațiilor publicate de BILD, autoritățile au suspectat încă de la început că în incident ar fi putut fi implicate trei drone.

Ancheta germană confirmă suspiciunea unui atac hibrid

Investigația ia în calcul ipoteza unui atac hibrid, în spatele căruia s-ar putea afla servicii speciale străine.

În satul abandonat Kursdorf, aflat în apropierea aeroportului, anchetatorii au descoperit și o structură tehnică despre care cred că ar fi putut fi folosită pentru controlul unei drone.

Cazul este anchetat de Oficiul Federal de Poliție Criminală din Germania, sub coordonarea Procuraturii Generale a Germaniei.

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