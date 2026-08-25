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Liderii grupurilor PPE și Renew din Parlamentul European îi cer Ursulei von der Leyen să blocheze cele 770 de milioane de euro din PNRR, din cauza „amendamentului Fritz”

Liderii grupurilor PPE și Renew din Parlamentul European îi cer Ursulei von der Leyen să blocheze cele 770 de milioane de euro din PNRR, din cauza „amendamentului Fritz”
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Cel mai important grup politic european, cel al Partidului Popular (PPE) și liberalii de la Renew Europe îi cer președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să rețină 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României din PNRR, din cauza încălcărilor statului de drept, potrivit Politico.

În scrisoarea datată luni, 24 august, președintele PPE, Manfred Weber, și lidera grupului Renew, Valérie Hayer, îi cer Ursulei von der Leyen „să clarifice fără echivoc” că fondurile, parte a PNRR, nu vor fi eliberate decât dacă Bucureștiul renunță la planurile de modificare a legii care va duce la încetarea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Frtiz.

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Ce solicită Weber și Hayer de la Comisia Europeană

În scrisoare, Weber și Hayer spun că Comisia ar trebui să joace un rol activ în protejarea statului de drept în România: „Respectarea valorilor europene și a statului de drept ar trebui să fie o condiție absolută pentru accesarea fondurilor UE, inclusiv a fondurilor din cadrul RRF, în orice stat membru”.

„Vă îndemnăm să precizați fără echivoc că plata fondurilor din cadrul RRF este condiționată de implementarea acestor reforme în deplină conformitate cu principiile statului de drept, dreptul Uniunii Europene, standardele europene în materie de drepturile omului și recomandările Comisiei de la Veneția”, spun cei doi.

„Considerăm că un astfel de semnal din partea Comisiei ar oferi un stimulent decisiv Parlamentului României pentru a-și reconsidera poziția, evitând astfel riscul pierderii a 770 de milioane de euro din fonduri nerambursabile europene și contribuind la finalizarea cu succes a reformelor din cadrul RRF în România”, mai spune scrisoarea.

Scrisoarea PPE și Renew pentru Ursula von der Leyen

Liderii celor două grupuri avertizează că nu mai este mult timp

În scrisoare, aceștia îndeamnă Comisia să trimită „un semnal” înainte ca președintele României, Nicușor Dan, să promulge legea și înainte de termenul limită de 31 august pentru reformele care ar permite accesarea fondurilor UE.

„Legea nu a fost încă promulgată de președintele Dan. Mai există o fereastră procedurală de oportunitate, însă aceasta se închide rapid pe măsură ce se apropie termenul-limită de 31 august”.

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