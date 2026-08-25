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Bomba lui Ponta! Litigiile din programul SAFE se vor judeca la Paris potrivit legii care a fost votată de Parlament. „Cine este autorul? Mihai Jurca, șeful Cancelariei lui Bolojan”

Ruxandra Radulescu
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Victor Ponta, fostul premier al României, a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, programul SAFE, prin care România se împrumută 16,68 de miliarde de euro pe 10 ani de la Uniunea Europeană, pentru înarmare. Acesta a atras atenția asupra unei clauze din contractul SAFE, potrivit căreia orice sesizare de ordin juridic a României cu privire la SAFE se va judeca la Curtea de Arbitraj de la Paris, ci nu la București. Potrivit lui Ponta, responsabil pentru această clauză este Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, demis, Ilie Bolojan.

Ponta a atras atenția în Parlament, cu privire la programul european de înarmare al României, chiar atunci atunci când s-a votat legea SAFE.

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„Va atrag atenția că Ministerul Apărării a pus o prevedere în contracte cu Rheinmetall, cu toată lumea, că orice litigiu pe care îl avem cu ei, prin SAFE, se va judeca la Paris, în loc să ne judecăm la București. Noi am semnat un contract cu Rheinmetall, de 5 miliarde, dacă avem vreo problemă și vrem să ne judecăm, or să zică: „Hai la Paris”.

Și întreb: „Cine este autorul?”. Mihai Jurca, înțeleg”, a declarat Ponta.

Rheinmetall a fost în centrul unui dosar de corupție în Grecia

Amintim că România a încredințat aproape 6 miliarde de euro companiei germane Rheinmetall, prin programul SAFE. Deși este un gigant al industriei de armament, compania are în spate un istoric controversat, marcat de un scandal de corupție în Grecia.

În 2014, Rheinmetall a fost implicată într-un dosar de corupție legat de atribuirea unor contracte militare în Grecia.

O filială a companiei, Rheinmetall Defence Electronics (RDE) a mituit oficiali greci pentru a cumpăra un sistem de apărare aeriană în valoare de 150 de milioane de euro.

În cele din urmă, RDE a fost amendată cu 300.000 de euro, iar Rheinmetall cu 36,77 milioane de euro. Compania a acceptat amenda, iar anchetatorii au fost de acord să închidă cazul, pentru a evita un proces în instanță.

Nemții vor lua o treime din banii alocați României prin SAFE

Rheinmetall a obținut 6 din cele 15 contracte derulate de România în cadrul programului european SAFE, consolidându-și poziția de principal furnizor în proiectele de înzestrare militară. Gigantul german ar urma să încaseze cea mai mare parte a banilor, peste 5,6 miliarde de euro.

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