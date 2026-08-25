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Cine este controversata Cristina Trăilă, pusă sub acuzare de DNA. Avocata Schweighofer și legăturile cu Florian Coldea. Îi plătea salariul lui Orban când era președintele PNL și nu avea serviciu

Cine este controversata Cristina Trăilă, pusă sub acuzare de DNA. Avocata Schweighofer și legăturile cu Florian Coldea. Îi plătea salariul lui Orban când era președintele PNL și nu avea serviciu
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Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, a fost audiată astăzi la Direcția Națională Anticorupție (DNA). Ulterior, Cristina Trăilă a fost pusă sub acuzare și are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cu care s-a întâlnit premierul Ilie Bolojan, în biroul său de la Palatul Victoria.

Cristina Trăilă este acuzată de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta TRĂILĂ CRISTINA, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”, a transmis DNA.

  • După ce anchetatorii i-au adus la cunoștință calitatea de suspect pentru fapta de complicitate în dosarul trezorierului PNL Mihai Barbu, Cristina Trăilă a părăsit sediul DNA Iași.
  • Anchetatorii nu au dispus luarea vreunei măsuri preventive în cazul ei.
  • Cristina Trăilă a fost însoțită de avocata sa.

Cristina Trăilă a fost numită în funcția de secretar general al Guvernului României la sfârșitul lunii aprilie a anului 2025. Spunea, la momentul respectiv, că  îşi va pune în slujba României întreaga pricepere, experienţă şi energie, aşa cum a făcut-o şi în calitate de parlamentar.

Cristina Trăilă

Influența politică, folosită în favoarea afaceristului Fănel Bogos

Cristina Trăilă a condus Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) între 2009 și 2012. A fost deputat în Parlamentul României între 2020 și 2024.

Acum, avocata Trăilă – fosta soție a avocatului Doru Trăilă – este acuzată că – împreună cu Mihai Barbu – ar fi folosit organizația PNL Vaslui pentru a-și asigura funcții bine plătite în Capitală.

  • Atât Cristina Trăilă, cât și Mihai Barbu, sunt acuzați de DNA că și-au folosit influența politică în favoarea omului de afaceri Fănel Bogos din Vaslui.
  • Acesta dorea îndepărtarea din funcție a unui director incomod.
  • Chiar Mihai Barbu a fost cel care a intermediat întâlnirea dintre omul de afaceri Bogos și premierul Ilie Bolojan din 23 septembrie 2025, în biroul de la Palatul Victoria.

Deputata PNL Cristina Trăilă, secretar general al Guvernului României, pusă sub acuzare de DNA

Cristina Trăilă, luată la „țintă” de Elena Udrea

Cristina Trăilă s-a aflat, de-a lungul timpului, în centrul unor controverse. În 2016, după ce candidase pe listele PNL, Trăilă a obținut mandatul de deputat în Parlamentul României. La sfârșitul anului 202o, a câștigat un nou mandat de deputat, în legislatura 2020 – 2024.

Până în anul 2009, Cristina Trăilă a lucrat exclusiv în avocatură. Între 2009 – 2012 a condus Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP).

Elena Udrea, fosta ministră a Dezvoltării, o acuza public pe Cristina Trăilă că ar fi aprobat documentații pe fonduri europene in funcție de ce cabinet de avocatura reprezenta interesele.

Avocata Schweighofer. Mii de oameni au cerut, printr-o petiția, ca deputata Cristina Trăilă să plece din Parlamentul României

După ce a devenit deputat, a apărut și o altă dezvăluire-șoc. Avocata Trăilă continua să profeseze, în paralel cu mandatul de parlamentar, și era remunerată de o firmă austriacă – HS Timber Group, noua denumire a Holzindustrie Schweighofer.

Deputata PNL nu a negat informația, dar a transmis că nu „vede” unde ar fi „problema”.

„Am un contract cu un tarif orar, sunt niște chestiuni care țin de confidențialitatea cabinetului meu. Nu văd unde este problema dumneavoastră”, spunea deputata PNL.

Problema era aceea că Trăilă – în calitate de membru al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților – lua parte în calitate de parlamentar la evenimente de lobby ale industriei lemnului. Mai mult, avea un rol determinant în forma finală a legilor care se votau în Parlament. Era vorba despre legi care vizau direct afacerile/interesele companiei Schweighofer și ale întregii industrii a lemnului.

După ce informația a devenit publică, mii de oameni au semnat o petiție prin care cereau ca deputata Cristina Trăilă să plece din Parlamentul României.

Cristina Trăilă, membră a Comisiei Juridice din Parlamentul României, încasase nu mai puțin de 3,575 milioane de lei în ultimii trei ani, din avocatură. În același timp, salariul încasat în calitate de deputat a fost de doar 416.000 lei.

Firma lui Doru Trăilă i-a plătit salariu lui Ludovic Orban

Ludovic Orban a fost premier al României în perioada 4 noiembrie 2019–7 decembrie 2020. În anul 2019, Orban a recunoscut că era angajat la firma de avocatură a lui Doru Trăilă. Acesta a fost avocatul fostei şefe DIICOT Alina Bica și fostul soț al deputatei PNL Cristina Trăilă.

Ludovic Orban declara că este vorba despre un salariu „decent”, însă a preferat să nu precizeze suma exactă.

„Cred că salariul este confidențial. Un salariu decent și rezonabil. Oricum, de luni nu o să mai fiu angajat la această firmă privată (…) Întotdeauna, banii pe care i-am câştigat, i-am câştigat în relaţii cu firme private”, spunea Ludovic Orban la momentul respectiv, completând și cu informația că nu a luat niciodată vreun ban de la stat și nici nu a beneficiat de ajutor de șomaj.

Cristina Trăilă, de altfel, a confirmat că Ludovic Orban a primit remunerație pentru consultanță de la casa de avocatură a fostului ei soț, Doru Trăilă, în perioada în care acesta nu ocupa funcții publice.

Ludovic Orban

„Filiera Coldea”

Doru Trăilă – fostul soț al Cristinei Trăilă – a fost un personaj-cheie pe filiera „Coldea”, în operațiunea „Noaptea Generalilor” declanșată de DNA. Avocatul urmează să fie judecat pe fond în celebrul dosar al „generalilor SRI”, după ce Curtea de Apel a dat undă verde începerii procesului.

În luna mai a anului 2024, „intangibilul” Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, și Dumitru Dumbravă au fost audiați 15 ore în sediul DNA. Ulterior, au fost plasați sub control judiciar.

Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a murit la data de 26 septembrie 2025, la vârsta de 53 de ani.

Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI

Alături de Coldea și Dumbravă, în aceeași noapte au dat explicații în fața procurorilor anticorupție afaceristul Dan Tocaci, dar și avocatul Doru Trăilă, fostul angajator al lui Ludovic Orban.

Tot scandalul a avut ca punct de pornire dezvăluirile senzaționale pe care omul de afaceri Cătălin Hideg le-a făcut la DNA, acesta acuzând că „rețeaua Coldea” l-a șantajat, i-a cerut 600.000 euro și a încercat să îl convingă să-și vândă afacerea din domeniul sanitar unor cetățeni străini.

Procurorii DNA i-au trimis în judecată pe Florian Coldea și pe Doru Trăilă pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de influență. Aceștia sunt acuzați că foloseau casa de avocatură a lui Trăilă drept paravan pentru a pretinde sume mari de bani de la oameni de afaceri.

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