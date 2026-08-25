Cum a izbucnit scandalul Fănel Bogos în presă. Afaceristul a confirmat că fost în biroul premierului Ilie Bolojan

Scandalul de corupție în care secretarul general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, este de astăzi urmărită penal, în dosarul afaceristului care s-a întâlnit cu Ilie Bolojan ia amploare. Afaceristul Fănel Bogos, arestat preventiv pentru șantaj și eliberat ulterior, fusese sancționat de DSVSA Vaslui, după ce la fermele lui a fost depistat, în septembrie 2024, un focar de salmonella. Atunci, șeful DSVSA, Mihai Ponea, a decis uciderea a 230.000 de păsări de la fermele afaceristului. Acesta a vrut să-și ia revanșa și să-l schimbe din funcție pe Ponea, apelând la toate metodele posibile, inclusiv la aceea de a se întâlni cu Ilie Bolojan. Gândul reia epopeea afeceristului și prezintă stenograme din dosarul DNA care confirmă parcursul lui Fănel Bogos către succes cu ajutorul politicienilor.

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Cum a vrut Fănel Bogos să-l schimbe din funcție pe șeful DSVSA

Pentru că șeful DSVSA, Mihai Ponea, a refuzat să-i aprobe un dosar de despăgubire, Fănel Bogos a făcut demersuri “cu sprijinul mai multor persoane și sisteme relaționale de influență”, pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al DSVSA Vaslui. Potrivit unor surse judiciare, Fănel Bogos ar fi apelat la o serie de autorități, foști generali din armată, servicii secrete, foști procurori, autorități centrale și locale doar pentru a-l schimba din funcție pe șeful DSVSA, Mihai Ponea.

Dosarul de la DNA conține nume celebre la nivel național, iar una dintre persoanele care s-ar fi oferit să îl ajute pe omul de afaceri Fănel Bogos a fost Mihai Barbu, care l-a dus până în biroul premierului Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Până la declanșarea scandalului, Barbu era președinte al PNL Vaslui, președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară și trezorier al PNL la nivel național, funcții pe care le-a pierdut ulterior.

„Pe 9 aprilie, Bogos Fănel l-ar fi contactat pe Mike Eduard și-i solicită sprijinul pentru a ajunge la prim-ministrul României, scopul celui dintâi fiind determinarea înalților funcționari din cadrul Guvernului României de a-l demite pe numitul Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui și numirea unei persoane care să promoveze în mod ilegal interesele financiare ale SC VANBET SRL”, arată surse judiciare. Mike Eduard este membru în consiliul de administrație la Autoritatea Aeronautica Civilă Română RA.

Fănel Bogos a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan unde ar fi stat 4 ore

Premierul Ilie Bolojan și europarlamentarul Rareș Bogdan apar invocați în dosarul DNA Iași care vizează o întreagă rețea formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete, politicieni și conducători din administrația publică centrală și locală – care ar fi încercat să îl ajute pe Fănel Bogos să îl demită pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, așa cum Gândul a scris AICI.

Rețeaua formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI și politicieni este la rândul ei compusă din 3 grupuri de interese iar interceptările și relatările din caz susțin că tot scandalul a ajuns și în atenția premierului Bolojan prin intermediul lui Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui care este și trezorierul PNL.

Fănel Bogos, patronul Vanbet SRL, ar fi făcut multe intervenții pentru a-l schimba din funcție șeful DSVSA Vaslui.

„Ăh … dar dacă vorbim cu .. cu nășicu…. știu pe unde-i că aș vrea să mă duc în audiență la premier?/ La…. măcar la cancelarie, la cineva la… vicepremier, la președinte că nu se poate, frate dragă! Nu se poate! Nu se poate! ANSVSA-ul chiar … !/ … că am înțeles că ANSVSA-ul e chiar sub premier./ Și poate vorbește .. !”

Întâlniri la PNL din Modrogan și la un restaurant

Pe 26 iunie 2025, Bogos Fănel ar fi fost chemat de către Barbu Mihai la sediul PNL din București: „ Hai … să vă dau o locație acuma și vă aștept! Da?/ Este pe… pe Aviatorilor pe…la ALEEA MODROGAN nr. 1 (n.r. – sediul central al PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL).

Pe 25 iulie, Bogos Fănel l-ar fi contactat pe Barbu Mihai căruia îi transmite că șeful CFR(Barbu Mihai) este cu el și merg la restaurant.

„Ăh, eu am la mine acuma a venit președintele CFR-ului la mine.. !/ BARBU MIHAI. E președintele CFR-ului pe țară. Dacă-ți aprobă președintele…. dacă… ! Auzi? Chiar dacă ești ieșit la pensie, când îți aprobă președintele să rămâi director la un DSVSA, rămâi director la DSVSA!/ Hai c-am ajuns cu el al restaurant!.”

„Cu Rareș, cu toate găinile moarte din 2024”

În acea perioadă, Bogos Fănel ar fi avut acces la sistemul relațional al numitei Iusein Laura Mirela, care i-a promis că are influență pe lângă funcționarii Ministerului Agriculturii precum și la sistemul relațional de influență al numitului Barbu Mihai care i-a promis că are influență pe lângă prim ministrul României, arată surse judiciare.

Pe 19 august 2025, Bogos Fănel ar fi contactat-o telefonic pe numita lui Bogos Maria-Liliana căreia îi solicită să trimită o sesizare către prim ministrul României prin care să detalieze cum s-au desfășurat controalele prezumtiv abuzive din partea funcționarilor DSVSA Vaslui și Buzău la una din fermele lui.

„Deci, toate lucrurile în desfășurarea lor ar trebui trimise către … în atenția premierului.. !/ … exact cum ai început, cu RAREȘ, cu toate … cu găinile moarte din 2024, cu … !/ … cu apartament, cu toată derularea lucrurilor, tre’ s-o trimitem la … domnul premier!/ Ia să sun pe cineva de la Ministerul Agriculturii!/ Corpul de Control al premierului trebuie trimis!/ am întrebat doamnă, scriu sumar? Nu, dom’le ! Tot, tot, tot, tot, amendă pe aia, amendă pe aia, amendă pe aia, amendă pe aia”

Bogos Fănel: Fă adresa către Bolojan!

„Dar fă adresă către BOLOJAN iar în care spui că … !/ .. ANSVSA-ul a venit tot cu dedicație, n-a participat nimeni la așa, a scris actul din birou, ni l-a dat scris aiurea, două uși nu afectează fluxul și ei au venit și caută să scoată castanele…cum le ziceți voi, deci ce s-a făcut acolo, trebuie făcută adresă către … premier încă o dată! )

Surse judiciare au declarat că la vremea respectivă, Bogos Fănel ar fi avut acces la sistemul relațional al numitului Barbu Mihai care i-a promis că ar avea acces la prim- ministrul României.

23 septembrie 2025, afaceristul Fănel Bogos, despre întâlnirea cu Ilie Bolojan

Fănel Bogos: „Am fost…am fost în audiență și la BOLOJAN și la… și a zis că nu, că nu se poate așa ceva, este inadmisibil așa ceva! I-am zis domnul președ…. premier, eu n-am venit să vă mint cu nimica!”

Pe 16 septembrie, Bogos Fănel ar fi purtat o convorbire telefonică cu Aniței Mihail căruia îi transmite faptul că la data de 23.09.2025, prin intermediul numitului Barbu Mihai, va avea o întâlnire cu Ilie Bolojan, prim ministrul României, la București.

Scopul acestei întâlniri este de a obține înlocuirea din funcție a directorului executiv al DSVSA Vaslui, Ponea Mihai, și numirea unei persoane care să promoveze interesele financiare ale SC VANBET SRL.

„M-a chemat.. marți…marți m-a chemat BOLOJAN la ea, la el.. !/ Marți m-a chemat BOLOJAN la el!/ din partea…auziți? Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL!/ Ăh .. intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur!).

În aceeași zi, Bogos Fănel l-ar fi contactează telefonic și pe Iordache Gabriel (director EXIM BANK SUCURSALA IAȘI) care îl întreabă dacă a mai reușit să-și rezolve problemele cu DSVSA/ ANSVSA.

Discuția dintre Gabriel Iordache și Fănel Bogos

“Da, dar ce faceți că na, e cam greu cu…mai ales cu prietenul dumneavoastră de la DSVSA? Am văzut că tot mai scrie pe-acolo prin portal just tot felul de…? Ați dat-o la pace și cu ăsta sau încă nu?”

Interesul lui Iordache Gabriel este acela de a-i acorda o linie de credit lui Bogos Fănel, reprezentantul Sc VANBET SRL. Bogos Fănel îi răspunde că a mers la București și i-a prezentat problema numitului Ilie Bolojan, prim ministrul României, și este încrezător că problema sa se va rezolva.( Am fost…am fost în audiență și la BOLOJAN și la… și a zis că nu, că nu se poate așa ceva, este inadmisibil așa ceva! I-am zis domnul președ…. premier, eu n-am venit să vă mint cu nimica!)

Ce i-ar fi dus Fănel Bogos trezorierului PNL care ar fi intermediat întâlnirea cu Bolojan

Un portbagaj cu 80 de pulpe de pui, 20 de cartoane cu ouă cu 2 gălbenușuri, 3-4 kilograme de brânză maturată, brânză de burduf, iaurt, sana sau kefir

Pe 23 septembrie 2025, Bogos Fănel s-a deplasat în municipiul București unde acesta a afirmat că trebuie să se întâlnească cu Bolojan Ilie, prim-ministrul României, întâlnire intermediată prin intermediul numitului Barbu Mihai. La această dată numitul Bogos Fănel s-a deplasat împreună cu numitul Barbu Mihai la sediul Administrației Apele Române-Conducere, unde cel dintâi a depus o documentație pentru a obține un aviz pentru FNC Tecuci. Ulterior Bogos Fănel și Barbu Mihai s-au deplasat împreună la sediul PNL din mun. București, Aleea Modrogan nr. 1, unde au petrecut mai multe ore.

La data de 23.09.2025, la ora 12:55:40, Bogos Fănel o contactează telefonic pe numita Bianca(angajata SC VANBET însărcinată cu întocmirea și expedierea pachetelor cu produse alimentare către diverse persoane) căreia îi trasează sarcini de a întocmi un pachet consistent cu produse alimentare pentru numitul Barbu Mihai(hai să zicem, 80 de pulpe… ! / 20 de cartoane de 20 ca să fie oul cu două gălbenușuri./ brânză maturată vreo 3-4 kile, brânză de burduf 10 kile.. !/ 10 kilograme în pungă, da, ăh .. ! (îl întreabă pe bărbatul aflat lângă el: Ce să mai pună?) Ăh .. și 100 de iaurt, sana sau kefir ce are de capră.. !/ discută cu persoana de lângă el: .. pune în portbagaj, le pune în … un portbagaj …n-au nimica! ) Nu trebuie! Bine! Deci atât! (n.r – după vocea bărbatului care se aude în fundal spunând „nu trebuie”, acesta pare a fi numitul BARBU Mihai) / Da! Dar cu MONA să vorbești să dea brânză de mai multe categorii și de-aia mai maturată, mai bună.)

Răspunsul lui BOLOJAN după 4 ore a fost … ,,pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag”

Pe 23 septembrie, Aniței Mihail, care se prezintă ca un apropiat al unui șef de serviciu secret, poartă o convorbire telefonică cu numita Matacă Veronica Oița căreia îi transmite că Bogos Fănel s-a văzut cu Bolojan Ilie și i-a prezentat problema pe care SC VANBET SRL o întâmpină cu funcționarii DSVSA iar că această problema pare a fi rezolvată, respectiv că Bogos Fănel ar fi reușit să obțină demiterea numitului Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui și promovarea în mod ilegal a intereselor agentului economic( aprobarea dosarelor de despăgubire și anularea măsurilor coercitive luate de funcționarii DSVSA împotriva fermelor administrate de Sc VANBET SRL).

„S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN! / Perfect! Minunat! Deci, s-a descurcat .. așa, șeful… ?/ A zis … cică bă, din câți am întâlnit și cât am cheltuit, numai tu și cu vicepreședintele….X.. !/ … ați fost de cuvânt dar nu oprim ce-am început ieri”.

Pe 1 octombrie, Fănel Bogos îl contactează pe numitul Boț Iulian, primarul comunei Liești, căruia îi transmite faptul că s-a întâlnit cu Bolojan Ilie și i-a expus problema lui legată de DSVSA Vaslui și că acesta se va interesa de această problemă.

„Băi dar … cu BOLOJAN ce-ai făcut? Ai mai vorbit? Ți-a .. venit în control?/ Da, am fost, am vorbit cu el! Și … ! / Că…se interesează să vadă care-i treaba!/ Crezi că nu-l ascultă tot pe idiotul ăla de BOCIU?”

“La data de 6 octombrie 2025 numitul Aniței Mihail, la indicațiile numitului Bogos Fănel, s-a întâlnit la restaurant Savior din Vaslui cu numitul Ponea Mihai, căruia i-a transmis faptul că Bogos Fănel a avut recent o întrevedere de 4 ore cu numitul Bolojan Ilie, prim-ministrul României, la sediul PNL București, Aleea Modrogan nr. 1, unde i-a cerut ajutorul în vederea rezolvării aceleași probleme privind situația SC VANBET SRL, dar acesta din urmă a refuzat deoarece societatea comercială ar avea “prea multe bube în cap, nu mă bag! ”, se scrie în dosarul procurorilor.

Premierul Ilie Bolojan, despre cum a decurs întâlnirea de la Palatul Victoria cu omul de afaceri Fănel Bogos

„Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență, spunându-mi că vrea să îmi prezinte un domn într-o într-o chestiune politică, el fiind un om care ar putea să candideze în județul Vaslui (…). Având întâlniri, vă dați seama, în permanență cu reprezentanții autorităților, cu președinți de organizații, oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o cheie obișnuită, a fost o programare, care cred că s-a făcut prin cabinet, nu mai știu exact”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a spus că pe președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, îl cunoaște „de mulți ani de zile”.

„Domnul Barbu a venit la mine cu acest domn, al cărui nume la data respectivă, vă dați seama, nu îmi spunea nimic. În afară de discuțiile de natură generală, să spunem, dânsul și-a prezentat compania, ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic, subliniez, pe tema asta”, a continuat Bolojan, referindu-s la discuția cu Bogos.

Potrivit acestuia, „a fost o întâlnire, probabil, în jur de 15 minute”, în care „nu s-a întâmplat absolut nimic”: „Ne-am dat mâna, și a plecat mai departe”.

Întrebat ce i-a spus omul de afaceri, premierul a afirmat: „Nu mai rețin, vă dați seama, exact, dar îmi spunea că nu este tratat corespunzător de către autoritățile publice din zona respectivă”.

Bogos Fănel i-ar fi dat 1, 5 milioane euro celui care i-a intermediat întâlnirea cu Ilie Bolojan

„Degeaba s-a dus la BOLOJAN, am stat deoparte și am râs. S-a dus! Degeaba i-a dat lui LAURA IUSEIN 500.000 de euro, l-a făcut în … plata de (neinteligibil) O știi. Eu am vorbit să vorbim, am venit să.. ! / pentru că a mers la BOLOJAN și a mers direct… degeaba, a mai dat un milion jumate’ de euro ca să-l pună față-n față cu BOLOJAN și răspunsul lui BOLOJAN după 4 ore a fost … pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în MODROGAN, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe BOLOJAN afară”.

Potrivit procurorilor alt sistem relațional de influență al omului de afaceri Fănel Bogos este format din Mirela Laura Iusein, Mihail Cristea Rareș și Cristian Bălan. Lupta lui Fănel Bogos pentru schimbarea lui Mihai Ponea ar fi ajuns și în atenția lui Rareș Bogdan, prin intermediul unor oameni din SIE, mai spun procurorii. Șeful DSVSA Vaslui, Ponea Mihai, a dat și el o declarație la DNA în anul 2025. Acesta a relatat o serie de discuții pe care le-ar fi purtat cu Rareș Bogdan care „i-a spus că niște oameni importanți din servicii, SIE, l-au rugat să se intereseze despre situația SC Vanbet SRL, având scris pe un bilețel numele societății. Există posibilitatea ca cel care l-a rugat pe Rareș Bogdan, eurodeputat din partea PNL, de a-l convinge pe Ponea Mihai să promoveze interesele financiare ale SC Vanbet SRL este Nicolae Iană, general în rezervă din cadrul SIE.

Articole denigratoare la adresa lui Ponea

Bogos Fănel, șeful Vanbet, ar fi apelat contra unor sume de bani substanțiale la mai multe sisteme de influență cu ajutorul cărora a încercat să determine conducerea ANSVSA să-l demită pe numitul Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui. Actele de constrângere au constat în exercitarea de amenințări la adresa directorului executiv DSVSA Vaslui cu întocmirea artificială a unor dosare penale sau cu mecanisme complexe de denigrare, inclusiv prin publicarea unor articole denigratoare la adresa acestuia în mass media, arată surse judiciare.

Omul de afaceri Fănel Bogos a fost reținut și arestat preventiv în noiembrie 2025 , fiind plasat ulterior sub control judiciar în martie 2026. Procurorii DNA îl acuză de instigare la șantaj și cumpărare de influență într-un caz care vizează o schemă prin care s-ar fi încercat schimbarea directorului DSVSA Vaslui, implicând sume mari de bani și audieri la DNA, inclusiv a unor persoane din zona politică/guvernamentală. După 30 de zile de arest preventiv și prelungiri, Tribunalul Vaslui a decis în martie 2026 plasarea lui Fănel Bogos sub control judiciar.