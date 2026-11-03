Care este cel mai costisitor animal de companie de crescut acasă. Te costă 3.650 lei lunar.

Care este cel mai costisitor animal de companie de crescut acasă

Cel mai scump animal de companie pe care îl putem crește în casă este câinele de rasă Mastiff Tibetan, care are o greutate de peste 70 de kilograme.

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Hrana unui Mastiff Tibetan costă 1.200 – 1.800 de lei pe lună (35-45 kilograme hrană uscată premium/superpremium pe lună + carne superioară).

Suplimentele nutritive și pentru articulații (glucozamină, condroitină, Omega-3 de talie mare) vor costa – și ele – între 250 – 400 lei pe lună, în cazul acestui câine de talie mare.

Ca orice animal, Mastiff-ul va avea nevoie de deparazitări interne/externe periodice (doze calculate pentru 70+ kilograme), care costă 150 – 250 lei pe lună.

Nu în ultimul rând, un grooming profesional, care presupune spălat, periat blană dublă densă, tăiat gheare) necesită încă 400 – 700 de lei pe lună.

De asemenea, un abonament veterinar / fond lunar de urgență (asigurare/economii tratamente) ar însemna suplimentar 500 lei pe lună.

În total, îngrijirea unui câine Mastiff Tibetan costă între 2.500 și 3.650 lei pe lună.

Ce trebuie să știe cei care vor să cumpere un Mastiff Tibetan

Mastiff Tibetan este un câine independent și protector, cunoscut pentru calmul său, dar și pentru capacitatea de a reacționa rapid în situații de pericol. Este rezervat față de străini și foarte devotat familiei.

talie: foarte mare

greutate: 45–70 kg

temperament: protector, independent

nivel de energie: mediu

dificultate dresaj: ridicata

Originea Mastiffului Tibetan

Mastifful Tibetan este o rasă antică despre care se crede că datează de peste 3.000 de ani și era folosită ca și câine de apărare în țara sa natală, protejând proprietățile (inclusiv mănăstirile) și animalele. Marco Polo consemna că Mastifful Tibetan era „la fel de înalt ca un măgar și cu o voce de leu.” Rasa este relativ nouă pentru restul lumii de iubitori de câini, intrând în atenția crescătorilor din Vest cu un secol în urmă.

Stăpânul ideal

Această rasă imensă are nevoie de stăpâni foarte raționali, cu o vastă experiență în ceea ce privește câinii de talie gigant, în special cei mai distanți și mai puțin prietenoși. Va trebui să fii pregătit să gestionezi cu atenție câinele tău astfel încât să nu fie nevoie să intre în contact cu alte persoane sau câini pe care nu-i place și să fii dispus să-l dresezi foarte bine, pentru a-l menține pe el și pe ceilalți în siguranță.

Stăpânii ideali pentru un Mastiff Tibetan vor avea o casă mare, fără vecini (sau vecini îndepărtați), o grădină foarte bine împrejmuită și acces la plimbări liniștite, unde sunt puține persoane sau unde este posibil să rămâi la distanță de oameni. Această rasă este potrivită doar pentru cei cu adolescenți mai mari sau pentru cei care nu au copii în casă.

Ce probleme de sănătate poate avea Mastifful Tibetan

Cele mai frecvente probleme de sănătate ale acestei rase de câini apar ca urmare a reproducerii extreme.

Mastifful Tibetan este în general o rasă foarte robustă. Ca și la alte rase, pot apărea uneori boli ale ochilor și displazia de șold (o afecțiune care poate duce la probleme de mobilitate). De aceea, se recomandă verificarea ochilor și evaluarea șoldurilor câinilor înainte de împerechere.

Informează-te din timp despre procesul de reproducere și efectele acestuia asupra sănătății patrupedului tău. Nu susține crescătorii care promovează practici de împerechere extremă.

Mastifful Tibetan are nevoie de o oră de mișcare zilnic, însă va accepta fericit mai mult dacă îi poți oferi. Un pui de Mastiff Tibetan nu ar trebui să fie suprasolicitat, deoarece este important să eviți presiunea asupra mușchilor și încheieturilor în formare ale unei rase atât de mari.

Deoarece mărimea Mastifului Tibetan este destul de mare, această rasă ar avea nevoie de o casă foarte mare în care să poată trăi confortabil. O proprietate bine împrejmuită, cu mult spațiu pentru a se plimba, ar fi de asemenea potrivită pentru ei, astfel încât să poată face exerciții și să se miște liber oricând doresc.

Câinii de talie gigantică, în afară de faptul că au un apetit gigantic, beneficiază de un aport diferit de minerale și vitamine din hrana uscată și hrana umedă, care să susțină diferitele nevoi ale încheieturilor și cartilajelor. Mastifful Tibetan este predispus la balonare și probleme stomacale, de aceea mesele mai mici și mai frecvente pot ajuta la reducerea acestui risc. O nutriție adecvată bazată pe o hrană câini de calitate, împreună cu îngrijirea pot contribui la o durată de viață a unui Mastiff Tibetan care să ajungă la 15 ani. Descoperă sfaturile Purina despre hrănirea câinilor.

Cum îngrijești blana Mastiffului tibetan

Blana dublă a Mastiffului Tibetan constă într-un strat inferior dens, lânos, care năpârlește în sezonul cald, și un strat superior gros care este drept și are o textură dură. Coada și picioarele din spate sunt acoperite de un păr bogat. Un periaj de câteva ori pe săptămână este recomandat, dublat de îngrijire zilnică, atunci când blana năpârlește.

Dresajul Mastiffului

Acesta nu este un câine care răspunde bine la dresaj, dar trebuie să fie învățat să meargă la plimbare cu lesa pentru a face mișcarea de care are nevoie. Deoarece Mastifful Tibetan nu răspunde bine la abordări coercitive, un antrenament plin de distracție poate avea un impact semnificativ. Ședințele ar trebui să fie scurte și frecvente, cu multe încurajări verbale și recompense pozitive. Socializarea timpurie cu oamenii și cu alți câini este vitală.

Deși majoritatea câinilor sunt considerați în mod tradițional că au un comportament frumos față de copii, toți câinii și copiii trebuie învățați să se înțeleagă și să se respecte reciproc, pentru a fi în siguranță împreună. Chiar și așa, câinii și copiii mici nu ar trebui să fie lăsați singuri împreună, iar adulții ar trebui să supravegheze toate interacțiunile dintre ei.

Curiozități despre câinele Tibetan Mastiff