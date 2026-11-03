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Posibil atac cibernetic în șase magazine din România. Frigiderele s-au încălzit brusc în toiul nopții

Elena Popescu
Posibil atac cibernetic în șase magazine din România. Frigiderele s-au încălzit brusc în toiul nopții
Hackeri, frigider, supermarketuri
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Incident neobișnuit în șase magazine din România, aparținând aceluiași lanț comercial. Temperaturile echipamentelor frigorifice au crescut brusc în timpul nopții de duminică spre luni, 2 noiembrie, însă problema a fost descoperită abia după mai bine de șase ore.

Autoritățile investighează posibilitatea unui atac cibernetic asupra sistemelor care controlează frigiderele, în contextul unor incidente similare înregistrate în mai multe țări europene.

Potrivit informațiilor furnizate de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), defecțiunile au apărut în jurul orei 01:30, însă au fost observate abia la ora 08:00. Incidentul a fost raportat specialiștilor DNSC, după ce au fost identificate posibile vulnerabilități ale sistemelor informatice care gestionau instalațiile frigorifice.

Șeful DNSC explică vulnerabilitățile sistemelor

Directorul DNSC, Dan Cîmpean, a declarat pentru Libertatea că echipamentele frigorifice erau administrate prin controlere conectate la internet, ceea ce putea permite accesul neautorizat.

”Pe 2 noiembrie, în jurul orei 1.30, echipamentele frigorifice din 6 magazine au urcat la temperaturi foarte mari. Problema a fost observată abia la 8.00. S-a raportat incidentul către DNSC ca un posibil atac cibernetic asupra controllerelor ce gestionau frigidere. Controllerele erau legate prin routere GSM cu IP fix, accesibile direct din internet şi rulau versiuni de software destul de vechi”, a declarat pentru Libertatea directorul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), Dan Cîmpean.

Potrivit informațiilor prezentate de acesta, DNSC a transmis recomandări tehnice pentru izolarea incidentului și actualizarea programelor vulnerabile. Problema nu s-a extins la celelalte infrastructuri informatice ale retailerului, conform precizărilor directorului instituției.

Incidente similare în supermarketuri din mai multe țări europene

Situația din România nu este izolată. În aceeași perioadă, supermarketuri din Belgia, Luxemburg, Suedia și alte state europene au raportat creșteri neobișnuite ale temperaturilor în frigidere și congelatoare. Aproximativ 40 de supermarketuri Delhaize din Belgia și Luxemburg au fost afectate, potrivit informațiilor prezentate de BBC.

De asemenea, lanțul suedez Coop a anunțat că șase dintre magazinele sale au fost afectate, în timp ce retailerul ICA a confirmat un incident care a vizat sistemele de refrigerare și congelare dintr-un număr limitat de unități comerciale.

La rândul său, grupul Ahold Delhaize a comunicat că investighează un incident informatic care a afectat instalațiile frigorifice din zeci de supermarketuri din Belgia și Luxemburg.

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