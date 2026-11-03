Ciprian Igreti, om de afaceri român stabilit în California de aproape 40 de ani, a vorbit în exclusivitate pentru Gândul despre nemulțumirile alegătorilor americani înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, politica lui Donald Trump față de Rusia și Europa și relația pe care viitorul Congres ar trebui să o construiască cu România.

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din Statele Unite, organizate marți, 3 noiembrie, au loc într-un climat de nemulțumire politică inclusiv în rândul unor alegători republicani. Ciprian Igreti, antreprenor român în domeniul IT stabilit în California, crede că președintele Donald Trump riscă să piardă sprijinul unei părți dintre cei care l-au susținut, inclusiv din mișcarea MAGA.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Gândul, românul plecat din țară în 1988 vorbește despre schimbările prin care a trecut Partidul Republican, promisiunile electorale ale actualului președinte și felul în care americanii privesc viitorul țării.

Igreti spune că a fost republican până în 2016, dar că ulterior s-a apropiat mai degrabă de pozițiile politice independente, fără să renunțe complet la valorile conservatoare.

„Am fost republican înainte de 2016, după aceea cam independent. Tot mai la republicani trag, dar ultimii 10 ani au fost cam dificili. Partidul (Republican n.red) s-a dus într-o direcție… eu sunt un republican de tipul John McCain, H.W. Bush, Reagan și președintele, pe care îl avem acum, nu reprezintă aceleași valori.”, a declarat Ciprian Igreti, om de afaceri român stabilit în California.

Războiul din Iran și apropierea lui Trump de Rusia, printre motivele nemulțumirii americanilor

Întrebat despre rezultatul alegerilor parlamentare, antreprenorul român a afirmat că se așteaptă ca republicanii să piardă controlul Camerei Reprezentanților și consideră posibilă inclusiv pierderea majorității din Senat.

„Este aproape garantat că va pierde Camera Reprezentanților, dar întrebarea este dacă va pierde și Senatul. Eu cred că va pierde, fiindcă oamenii, chiar și republicanii, chiar și MAGA, sunt dezamăgiți la multe niveluri. Cei care sunt parte din MAGA nu suportă războiul în Iran. Chestia cu Epstein a fost ceva foarte devastator pentru ei”, a declarat Igreti.

Antreprenorul a amintit și promisiunile făcute de Donald Trump în privința inflației și a încheierii războiului din Ucraina, pe care președintele american susținuse că îl poate rezolva în numai 24 de ore.

„Adevărul este că și când te uiți la economie, la inflație, au fost făcute promisiuni foarte mari, mai ales și la războiul din Ucraina. El trebuia să rezolve (războiul din Ucrain n.red) în 24 de ore. Asta cred că a fost promisiunea. Au trecut anii și nu suntem într-o situație mai bună.”, a spus Igreti.

În privința relațiilor dintre Washington și Moscova, românul stabilit în California consideră că poziția adoptată de Trump față de Vladimir Putin a creat confuzie inclusiv în rândul republicanilor. Igreti spune că înțelege necesitatea unei poziții de mediator în negocierile dintre Rusia și Ucraina, dar apreciază că președintele american s-a apropiat prea mult de Moscova.

„Acum suntem într-o situație unde toată lumea are dreptul să fie confuză. Cred că chiar și republicanii, prin ce face el cu Ucraina, unde în loc să… știi, înțeleg ideea asta să fii imparțial, ca să poți să ajuți la negocieri între Rusia și Ucraina, dar e clar că el s-a dus pe partea Rusiei prea mult și nimeni nu înțelege care este strategia. Numai fanii supporter-ului cei mai dedicați cred că el are un plan din ăsta de „5D chess” (o mutare strategică din șah n.red), dar majoritatea oamenilor nu înțeleg ce se întâmplă”, a afirmat antreprenorul român.

Românul susține că relația personală a lui Trump cu Putin joacă un rol important în deciziile președintelui american. Igreti îl descrie pe Trump drept un politician tranzacțional care pune accent pe relațiile directe cu liderii autocrați, pe care îi admiră tot mai mult. De asemenea, românul din California spune că liderul de la Casa Albă ia uneori decizii bazate mai degrabă pe intuiție decât pe o strategie ușor de identificat.

„El este foarte tranzacțional. Deci el asta face. În real estate, asta este chestia. Dar cred că este mai mult, el are o apreciere pentru oameni puternici cum este Putin. Asta este natura lui și cred că el are o apreciere pentru oameni care sunt autoritari. Deci el este și o persoană care pune accent foarte mult pe relații personale. El apreciază asta foarte mult și cred că faptul că Putin este autoritar și ideea asta ca el să fie prieten cu el, să fie respect mutual între ei doi. Asta este foarte important pentru el. Dar nimeni nu înțelege strategia aici. De fapt, nimeni nu știe dacă este o strategie. Nimeni nu înțelege strategia și trebuie să spun, nimeni nu știe dacă este o strategie. Cred că și majoritatea lucrurilor care le face el sunt din intuiție”, a mai spus Igreti.

Criticile sale nu se limitează însă la Partidul Republican. Antreprenorul consideră că nici democrații nu au reușit să ofere o alternativă politică suficient de convingătoare pentru alegătorii americani. „L-am foarte mult de criticat pe Trump, dar în același timp democrații nu oferă ceva mult mai bun. Pentru ultimii 10 ani, când mergi la vot, este ca și o decizie de tipul: vrei să fii spânzurat sau otrăvit? Trebuie să alegi dintre acelea două. Niciuna nu este prea atractivă, așa că faci ce poți și faci o decizie. Dar America totdeauna a fost o țară de optimism. Înainte de Trump, oamenii aveau un optimism că politicienii face o decizie bună pentru țară, cu paranteze sigur, deci nu sunt chiar așa de naiv. Dar acum oamenii sunt pesimiști, nu mai este optimismul ăla care a fost înainte”, a declarat Igreti.

Întrebat dacă mai speră că America va reveni la ceea ce a fost atunci când el a plecat din România, Igreti spune:

„Am speranța că se va întoarce, dar probabil că nu. Cultura americană și americanul de rând sunt oameni generosi, oameni buni, care vor să aibă o influență bună în lume, în țară. Deci am speranța în aspectul ăsta și am speranță și în inovația și în economia americană, care are un potențial incredibil. Dar cred că s-a schimbat totuși foarte mult. Deci am devenit mult mai transacționali. Înainte, America, deși făcea greșeli, era totuși țara aia care încerca să facă ce este bun, dar nu mai pot să contez pe America în același fel.

Avertisment despre relația SUA cu Europa. Ce mesaj transmite viitorului Congres despre România

Politica administrației Trump față de aliații europeni reprezintă un alt motiv de îngrijorare pentru antreprenorul român. Igreti consideră că președintele american ar fi putut folosi relația cu Europa pentru a obține angajamente mai ferme în privința cheltuielilor pentru apărare, fără să afecteze legăturile tradiționale dintre Statele Unite și partenerii lor.

Întrebat dacă strategia lui Trump de a „pune la colț” Europa, retrăgându-se din spațiul european și preferând o exclusivitate, a fost o decizie bună sau nu pentru America, Igreti spune:

„Cred că a fost o greșeală. Deci aș putea să critic și Europa, dar știi, este o expresie aici în America: «Poți să atragi mai mult cu miere decât cu oțet». Trump a avut oportunitatea în lume ca să aibă „cuțitul și furculița” și să opereze în felul ăla. Adevărul este că Europa a luat președinții americani drept un „ajutor garantat”. Și acum, prin faptul că el (Trump n.red) este așa (imprevizibil n.red), oamenii nu știu ce va face. Trump putea să folosească asta ca să miște și Europa în direcția pozitivă. Adică mă refer mai mult la investiții în armamente, chestiile așa care erau importante pentru el, dar pe care le-a pierdut. Și acum trebuie să te întrebi: știi, ca americani, care sunt alianții noștri? Care sunt țările cu care, dacă s-ar mai întâmpla un 9/11 (atacurile de la 11 septembrie n.red) din nou, care țări ar mai trimite soldați în Afganistan? Și care țări ar accepta să piardă oameni și să moară fiii lor? Cred că ar fi mult mai puține țări, din păcate”.

Românul stabilit în America se teme că diminuarea încrederii partenerilor internaționali ar putea afecta influența globală a Washingtonului.

„Asta înseamnă că ne pierdem influența ca o țară în lume. Și asta ne face să spun, să devenim… Sunt îngrijorat că America devine de la o global superpower, mai mult ca o regional power, deci o putere regională”, a afirmat omul de afaceri.

La finalul interviului, întrebat ce mesaj ar transmite noului Congres american în privința relațiilor cu România și Europa de Est, Ciprian Igreti a pledat pentru o implicare economică mai puternică a Statelor Unite în țara sa de origine.