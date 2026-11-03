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Italienii dezvăluie cazul de necrezut al unei femei din România: a folosit un obiect care valorează un milion de euro ca opritor de ușă

Italienii dezvăluie cazul de necrezut al unei femei din România: a folosit un obiect care valorează un milion de euro ca opritor de ușă
Obiect care valorează un milion de euro, folosit ca opritor de ușă / Sursa FOTO: Envato
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Poveste incredibilă dezvăluită în presa din Italia și preluată de Mediafax. O femeie din România a folosit un obiect care valorează un milion de euro ca opritor de ușă.

Este vorba despre o bucată de chihlimbar, obiect care are și valoare științifică. În prezent, „opritorul de ușă” este păstrat la un muzeu.

Chihlimbar de 70 de milioane de ani vechime

Publicația Il Messaggero prezintă povestea acestei românce. Timp de zeci de ani, femeia a folosit o bucată de chihlimbar veche de aproximativ 70 de milioane de ani pe post de opritor de ușă. În niciun moment ea nu a știut cât valorează piatra. Abia după moartea sa o rudă apropiată a decis să supună obiectul unor analize.

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Bucata de chihlimbar cântărește 3,5 kilograme. Are o valoare de piață estimată la aproximativ un milion de euro.

Cazul respectiv este din localitatea Colți, județul Buzău. Românca a găsit piatra în albia unui pârâu din apropiere și a dus-o acasă, convinsă că este o rocă obișnuită. De atunci, vreme de zeci de ani ea a oprit ușa cu această bucată scoasă din râu. În tot acest timp, locuința i-a fost spartă de hoți, dar nimeni nu s-a uitat la piatra care oprea ușa.

După moartea femeii, în 1991, o rudă a luat piatra și a dus-o la analiză. Italienii scriu că, la rândul lor, autoritățile române au trimis specialiștilor de la Muzeul de Istorie din Cracovia, Polonia, care i-au confirmat autenticitatea. Astfel, piatra care oprea o ușă era, de fapt, un bloc de rășină fosilizată, cu o vechime de aproximativ 70 de milioane de ani și o greutate de 3,5 kilograme. Este unul dintre cele mai mari exemplare de acest fel descoperite vreodată.

În prezent, bucata de chihlimbar este evaluată la aproximativ un milion de euro.

Zona din Buzău recunoscută pentru zăcămintele de chihlimbar

Colți este o regiune în care există zăcăminte de chihlimbar. Localnicii îi spun rumanit, iar nuanțele pe care le are sunt de roșu închis, maro și aproape negru. Chihlimbarul de Buzău diferă de chihlimbarul baltic, de exemplu, care are culori mai deschise.

Chihlimbarul este o rocă formată din rășina copacilor. După ce este îngropată în sedimente, aceasta se întărește în urma unor procese chimice desfășurate de-a lungul milioanelor de ani.

În prezent, „opritorul de ușă” descoperit la Colți este păstrat la Muzeul Județean Buzău, unde figurează ca tezaur național protejat.

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