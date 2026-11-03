Prima pagină » Actualitate » Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au cumpărat cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia. Ce arată bilanțul după primul an

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au cumpărat cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia. Ce arată bilanțul după primul an

Elena Popescu
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au cumpărat cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia. Ce arată bilanțul după primul an
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Praktiker Hellas, companie preluată în 2025 de Pavăl Holding de la grupul canadian Fairfax Financial Holdings, a înregistrat rezultate financiare mai slabe în primul an al noii etape de dezvoltare.

Tranzacția prin care frații Pavăl au intrat pe piața grecească a fost evaluată la 120–130 de milioane de euro, potrivit Profit.ro.

Vânzări de aproape 180 de milioane de euro, dar pierderile au crescut

Conform situațiilor financiare ale Dedeman Hellas, fosta Praktiker Hellas, compania a raportat pentru 2025 vânzări de 179,84 milioane de euro, în scădere cu 3,4% față de anul precedent. În același timp, pierderile nete au crescut de la 1,76 milioane de euro la 2,1 milioane de euro.

În iulie 2025, concomitent cu schimbarea acționariatului, Pavăl Holding a încheiat un antecontract cu Eurobank pentru achiziția a opt proprietăți pe care fostul proprietar al Praktiker Hellas le închiria și le utiliza ca spații comerciale. Acordul vizează imobile situate în Tavros, Elliniko, Metamorfosi, Salonic, Heraklion (Creta), Patras, Mandra și Agia Varvara. Strategia a produs deja modificări importante în bilanțul companiei. Valoarea contabilă a activelor imobiliare a crescut de la 7,12 milioane de euro la 106,04 milioane de euro.

Peste 57 de milioane de euro, injectate în companie într-un singur an

Pentru susținerea investițiilor, frații Pavăl au injectat 57,05 milioane de euro în Praktiker Hellas pe parcursul anului 2025. În urma acestei operațiuni, capitalurile proprii au ajuns la 57,9 milioane de euro, față de numai 2,99 milioane de euro la sfârșitul anului precedent.

Magazinele Praktiker intră într-un proces de transformare

Pe lângă achizițiile imobiliare, frații Pavăl au început modernizarea rețelei comerciale. În 2025 au fost renovate patru magazine, situate în Pallini, Rodos, Heraklion și Patras. Compania investește și în digitalizare, infrastructură tehnologică și sisteme informatice.

Totodată, a fost lansat procesul de rebranding al celor 17 magazine Praktiker din Grecia, care vor continua să funcționeze în timpul transformării.

Rețeaua deservește aproximativ șapte milioane de clienți anual și comercializează peste 60.000 de produse. Pe lângă magazinele fizice, compania operează o platformă online, un centru de relații cu clienții și trei depozite centrale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Cine câștigă Asia Express 2026 | Am aflat cele 2 echipe care ajung în marea finală de miercurea viitoare, ora 20:30, de la Antena 1
09:02
Cine câștigă Asia Express 2026 | Am aflat cele 2 echipe care ajung în marea finală de miercurea viitoare, ora 20:30, de la Antena 1
MEDIU Turismul off-road neautorizat, pericol pentru ariile naturale protejate. Ce soluții propun autoritățile
08:47
Turismul off-road neautorizat, pericol pentru ariile naturale protejate. Ce soluții propun autoritățile
ANCHETĂ Operațiunea Jupiter. Sute de percheziții au loc în această dimineață, în mai multe județe din România
08:33
Operațiunea Jupiter. Sute de percheziții au loc în această dimineață, în mai multe județe din România
ALERTĂ Cod roșu de ploi torențiale pentru mai multe localități din județul Constanța. Au căzut deja 80 de litri de apă pe metru pătrat
08:09
Cod roșu de ploi torențiale pentru mai multe localități din județul Constanța. Au căzut deja 80 de litri de apă pe metru pătrat
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.713. Anunțul SUA pe care îl aștepta o lume întreagă: noi negocieri ruso-ucrainene săptămâna viitoare, la Abu Dhabi
08:05
Război în Ucraina, ziua 1.713. Anunțul SUA pe care îl aștepta o lume întreagă: noi negocieri ruso-ucrainene săptămâna viitoare, la Abu Dhabi
EMISIUNI Adrian Năstase îl laudă pe Victor Ponta: „Are o inteligență politică remarcabilă. Lipsa de consecvență e însă un defect în politică”
08:00
Adrian Năstase îl laudă pe Victor Ponta: „Are o inteligență politică remarcabilă. Lipsa de consecvență e însă un defect în politică”
Mediafax
Le Monde: România, pe lista țintelor Rusiei. Ce obiective strategice au fost vizate
Digi24
De ce s-ar fi prăbușit avionul privat cu 9 persoane la bord în Florida. Explicațiile unui pilot
Cancan.ro
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
Prosport.ro
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
Adevarul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Click
Rochiile și blănurile doamnelor din PSD, sub lupa designerilor: „Nu e chinchilla, e iepure!” Cât costă, de fapt, rochia cu oglinzi a Olguței Vasilescu?
Digi24
Epopeea hainei de blană a iubitei lui Ciolacu. Un magazin cu Instagram făcut azi îi dă dreptate fostului premier: „Toate dorințele”
Cancan.ro
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Ce se întâmplă doctore
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
A fost aprobată o versiune mai ieftină pentru singurul medicament injectabil din lume care previne HIV
Mediafax Italia
Calendarul vacanțelor 2027. Cum obții zece zile libere?!
Mediafax Spania
Cum să economisești bani?! Două metode simple: „Funcționează bine!”
ATAC Aproape 500 de drone ucrainene, interceptate de Rusia, luni seara. Se îndreptau spre Moscova
09:00
Aproape 500 de drone ucrainene, interceptate de Rusia, luni seara. Se îndreptau spre Moscova
ALEGERI ÎN SUA Politico: Europa nu ar trebui să sărbătorească o victorie a democraților la jumătatea mandatului lui Trump
08:45
Politico: Europa nu ar trebui să sărbătorească o victorie a democraților la jumătatea mandatului lui Trump
FLASH NEWS SUA au bombardat insula Qeshm din Iran, cu o zi înaintea alegerilor. Trump susține că „nu există un război în desfășurare”
08:16
SUA au bombardat insula Qeshm din Iran, cu o zi înaintea alegerilor. Trump susține că „nu există un război în desfășurare”
FINANȚE Ce facem cu banii într-o economie imprevizibilă? Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB: „Timpul este o variabilă mai relevantă decât dimensiunea sumelor pe care le plasăm”
08:05
Ce facem cu banii într-o economie imprevizibilă? Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB: „Timpul este o variabilă mai relevantă decât dimensiunea sumelor pe care le plasăm”
JUSTIȚIE Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, va fi adus la instanța supremă în dosarul de viol și agresiune sexuală. Acesta contestă arestarea sa preventivă dispusă de Curtea de Apel Iași
08:00
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, va fi adus la instanța supremă în dosarul de viol și agresiune sexuală. Acesta contestă arestarea sa preventivă dispusă de Curtea de Apel Iași
ALERTĂ Cresc impozitele pe locuințe în 2027. Proprietarii cu balcoane închise, în vizorul autorităților
07:53
Cresc impozitele pe locuințe în 2027. Proprietarii cu balcoane închise, în vizorul autorităților

Cele mai noi

Trimite acest link pe