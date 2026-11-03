Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au cumpărat cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia. Ce arată bilanțul după primul an

Praktiker Hellas, companie preluată în 2025 de Pavăl Holding de la grupul canadian Fairfax Financial Holdings, a înregistrat rezultate financiare mai slabe în primul an al noii etape de dezvoltare.

Tranzacția prin care frații Pavăl au intrat pe piața grecească a fost evaluată la 120–130 de milioane de euro, potrivit Profit.ro.

Vânzări de aproape 180 de milioane de euro, dar pierderile au crescut

Conform situațiilor financiare ale Dedeman Hellas, fosta Praktiker Hellas, compania a raportat pentru 2025 vânzări de 179,84 milioane de euro, în scădere cu 3,4% față de anul precedent. În același timp, pierderile nete au crescut de la 1,76 milioane de euro la 2,1 milioane de euro.

În iulie 2025, concomitent cu schimbarea acționariatului, Pavăl Holding a încheiat un antecontract cu Eurobank pentru achiziția a opt proprietăți pe care fostul proprietar al Praktiker Hellas le închiria și le utiliza ca spații comerciale. Acordul vizează imobile situate în Tavros, Elliniko, Metamorfosi, Salonic, Heraklion (Creta), Patras, Mandra și Agia Varvara. Strategia a produs deja modificări importante în bilanțul companiei. Valoarea contabilă a activelor imobiliare a crescut de la 7,12 milioane de euro la 106,04 milioane de euro.

Peste 57 de milioane de euro, injectate în companie într-un singur an

Pentru susținerea investițiilor, frații Pavăl au injectat 57,05 milioane de euro în Praktiker Hellas pe parcursul anului 2025. În urma acestei operațiuni, capitalurile proprii au ajuns la 57,9 milioane de euro, față de numai 2,99 milioane de euro la sfârșitul anului precedent.

Magazinele Praktiker intră într-un proces de transformare

Pe lângă achizițiile imobiliare, frații Pavăl au început modernizarea rețelei comerciale. În 2025 au fost renovate patru magazine, situate în Pallini, Rodos, Heraklion și Patras. Compania investește și în digitalizare, infrastructură tehnologică și sisteme informatice.

Totodată, a fost lansat procesul de rebranding al celor 17 magazine Praktiker din Grecia, care vor continua să funcționeze în timpul transformării.

Rețeaua deservește aproximativ șapte milioane de clienți anual și comercializează peste 60.000 de produse. Pe lângă magazinele fizice, compania operează o platformă online, un centru de relații cu clienții și trei depozite centrale.