Motivul pentru care câinii Chihuahua sunt mici, dar curajoși. Legătura neobișnuită cu coioții sălbatici (Studiu)

Se pare că una din cele mai mici rase de câini, Chihuahua, este înrudită, parțial, cu coiotul sălbatic, potrivit unui nou studiu genetic.

Rasa Chihuahua provine din Mexic, dar este populară în toată lumea și cu precădere la competițiile canine, scrie phys.com.

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Genele de coiot ar fi făcut parte din strămoșii câinilor Chihuahua. Coioții sunt animale sălbatice, mai mici decât lupul cenușiu și provin din America de Nord.

De asemenea, coioții sunt neîmblânziți și țin la teritoriul lor și – oricine a avut un Chihuahua – știe că aceste trăsături se regăsesc și în câinele de talie mică.

Stăpânii vor vedea „coiotul sălbatic din Chihuahua”?

Chihuahua sunt „mici, dar curajoși”: ambițioși, independenți, agili, dar capabili și de obediență. Nu sunt nici pe departe sedentari.

Cercetătorii au găsit anterior dovada genei coioților în ADN-ul din rămășițele vechi ale câinilor domestici din Americi.

Nu se știe exact când genele coiotului au intrat în descendența rasei Chihuahua.

Dar cum a ajuns Chihuahua atât de mic, față de coiot? Analiza genetică relevă faptul că aproape toate rasele de câini de talie mică prezintă o mutație la nivelul genei factorului de creștere asemănător insulinei 1 (IGF1), care influențează creșterea celulară și, implicit, talia animalului. Se pare că selecția câinilor de talie mică purtători ai acestei mutații a avut loc într-o etapă foarte timpurie a procesului de domesticire a câinilor.

În urma acestui studiu, numeroși stăpâni de câini se vor gândi mai puțin la „lupul din sufragerie” și mai mult la … „coiotul din Chihuahua” care roade papucii de la ușă.

Sursa foto: Envato