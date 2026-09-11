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AUR, pe primul loc în sondajul Gândul privind alegerile parlamentare anticipate, cu aproape 40% din voturi. Pe ce locuri se clasează PNL și PSD

AUR, pe primul loc în sondajul Gândul privind alegerile parlamentare anticipate, cu aproape 40% din voturi. Pe ce locuri se clasează PNL și PSD
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Gândul i-a provocat pe cititori să răspundă la întrebarea: „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota?”. Aproape 10.000 de persoane au participat la sondaj, iar rezultatele arată o diferență semnificativă între AUR și celelalte formațiuni politice.

AUR, pe primul loc în sondajul Gândul privind alegerile anticipate

Din cele 9.457 de voturi înregistrate, AUR a obținut 37%, respectiv 3.520 de voturi, clasându-se detașat pe primul loc în opțiunile cititorilor Gândul.

Pe poziția a doua s-a clasat PNL, cu 24%, echivalentul a 2.234 de voturi, în timp ce PSD a strâns 20%, cu 1.871 de voturi.

În sondajul Gândul, AUR se află la o distanță de 13 puncte procentuale față de PNL și de 17 puncte față de PSD.

USR, la 12% în sondajul Gândul

USR a obținut 12%, adică 1.117 voturi, fiind a patra formațiune în opțiunile exprimate de participanții la sondaj.

Celelalte partide au înregistrat procente mult mai mici. UDMR și SENS au obținut câte 2%, cu 230, respectiv 187 de voturi.

Forța Dreptei a fost indicată de 1% dintre participanți, cu 138 de voturi, în timp ce SOS România a obținut tot 1%, cu 128 de voturi.

POT a strâns 32 de voturi, reprezentând mai puțin de 1% din totalul opțiunilor exprimate.

Cum arată clasamentul rezultat din voturile cititorilor Gândul

AUR – 37% (3.520 de voturi)
PNL – 24% (2.234 de voturi)
PSD – 20% (1.871 de voturi)
USR – 12% (1.117 voturi)
UDMR – 2% (230 de voturi)
SENS – 2% (187 de voturi)
Forța Dreptei – 1% (138 de voturi)
SOS România – 1% (128 de voturi)
POT – 0% (32 de voturi)

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