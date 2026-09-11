Banca Centrală a Rusiei a menținut vineri rata dobânzii de referință la 14%, precizând că majorarea costurilor la carburanți, cauzată de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor de petrol și de o reducere temporară a capacităților de producție, îngreunează controlul asupra inflației.
Banca Centrală a raportat că inflația anuală a atins 6,3% pe 7 septembrie. Responsabilii cu politica monetară și-au menținut prognoza privind inflația anuală la 6-7% și anticipează în continuare o scădere a ritmului de creștere a prețurilor la 4% în cursul anului viitor.
„În ultimele luni, dinamica prețurilor a fost influențată semnificativ de componente volatile, precum combustibilul auto, fructele și legumele”, a transmis autoritatea de reglementare într-un comunicat de presă, potrivit The Moscow Times.
„Creșterea prețurilor la combustibilul auto a afectat, de asemenea, dinamica inflației de bază. Așteptările inflaționiste ale gospodăriilor, companiilor și participanților la piața financiară au evoluat în mod divergent. Cu toate acestea, ele rămân ridicate, fapt ce ar putea frâna o încetinire susținută a inflației”, a adăugat instituția.
Ultima dată când banca a redus rata de referință a fost în cadrul ședinței din 24 iulie, coborând-o de la 14,25% la 14%.
Într-o declarație ulterioară, guvernatorul Băncii Centrale, Elvira Nabiullina, a avertizat că efectele penuriei de carburanți din Rusia se propagă în întreaga economie.
Deși creșterea inițială a prețurilor din timpul verii a vizat doar prețurile la pompă, ea a precizat că acum se manifestă efecte secundare, pe măsură ce costurile de transport duc la scumpirea unei game mai largi de bunuri și servicii.
Nabiullina a mai menționat că Rusia a fost nevoită să crească importurile de produse petroliere pentru a reface stocurile epuizate. Această creștere bruscă a importurilor, combinată cu blocajele la export, a slăbit rubla în timpul verii și a alimentat și mai mult inflația.
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