Scandalurile se țin lanț în TVR. Fosta directoare a Televiziunii Române, Doina Gradea, i-a răspuns deputatului PNL Alexandru Muraru, după ce acesta a criticat-o pe Sorina Matei pentru că ar fi intrat într-un grup de WhatsApp al redacției Știri. Gradea susține că prezența șefului TVR în grupul jurnaliștilor nu este ilegală și îi cere liberalului să indice prevederea legală pe baza căreia face acuzațiile.

Alexandru Muraru a acuzat-o pe Sorina Matei că ar fi încercat să pătrundă în spațiul intern în care jurnaliștii TVR discută subiectele, prioritățile și deciziile editoriale. Deputatul susține că grupul, în care s-ar afla aproximativ 200 de jurnaliști, este destinat discuțiilor interne despre planul editorial, subiecte și componența echipelor.

Deputatul PNL Alexandru Muraru o atacă pe Sorina Matei

În opinia lui Muraru, prezența directorului general al TVR într-un astfel de grup ar putea genera presiune și autocenzură în rândul jurnaliștilor.

”Simpla prezență a președintelui-director general într-un asemenea grup produce presiune, teamă și autocenzură. Grupul are aproximativ 200 de jurnaliști din întreagă tară, inclusiv din studiourile teritoriale, pentru a discuta subiecte, a stabili componența unor echipe (planul editorial si cine e de serviciu), se comentează subiecte. Grupul este, evident, închis, pentru că aceasta e bucătăria internă a unei redacții. Jurnaliștii știu că sunt supravegheați de persoana care conduce instituția (care NU are atribuții editoriale și NU se poate implica in activitatea editorială!!!) și își pot tempera criticile, mai ales atunci când acestea vizează AUR și PSD – partidele care au susținut numirea Sorinei Matei. Acesta este efectul inhibitor specific unui mecanism de control editorial”, a scris Muraru.

Muraru a mai susținut că Sorina Matei a părăsit grupul după reacția jurnaliștilor și apariția informației în presă și a cerut explicații publice din partea conducerii TVR.

Întregul mesaj postat de Muraru poate fi citit AICI.

Doina Gradea intervine în scandalul numirii Sorinei Matei la TVR și îl pune la punct pe Muraru: ”Citiți legislația cu atenție. OK?”

La postarea deputatului PNL a comentat Doina Gradea, fost director general al TVR, care îl acuză pe Muraru că nu cunoaște prevederile legale care reglementează funcționarea televiziunii publice.

„Dle deputat, dovediți ca nu cunoașteți legislația, mai precis Legea organică 41/1994 cu modificările intervenite. A fi pe grupul de WhatsApp al redacției Știri nu este nimic ilegal pentru cel care conduce Tvr sau SRR”, a scris Gradea.

Fosta șefă a TVR explică faptul că noul director general are responsabilități privind asigurarea pluralismului politic și a echidistanței și susține că o problemă ar exista în cazul în care jurnalista ar interveni efectiv în conținutul editorial.

„Pentru ca PdG sau Director general interimar, după situație, răspunde pentru asigurarea pluralismului politic, al echidistanței. Doar dacă cenzurează știri atunci da”, a afirmat Doina Gradea.

Aceasta îi cere lui Muraru să renunțe la ceea ce consideră a fi exagerări și să o lase pe Sorina Matei să își exercite mandatul de 60 de zile, în condițiile în care aceasta a fost numită de Parlament.

„Nu mai exagerați și lăsați-o pe Sorina Matei, numită de Parlament, să conduca Tvr în cele 60 de zile. Știu ca nu va place, am înțeles, însă pe ea a decis majoritatea BPR să o numească”, a mai transmis Gradea.

În final, fosta directoare îi cere deputatului să își susțină acuzațiile cu prevederi concrete din legislație sau din statutul jurnalistului.

„Până atunci, citiți legislația cu atenție. OK? Dacă nu sunteți de acord, menționați articol de lege sau de statut sau ce vreți când acuzați”, a încheiat Doina Gradea.