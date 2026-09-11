Armata a neutralizat, azi, patru incidente cu dronă pe teritoriul României. Două dintre dispozitivele găsite aveau încărcătură explozivă

În cursul zilei de 11 septembrie 2026, Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, a monitorizat și intervenit pentru gestionarea mai multor incidente care au implicat fragmente de drone aeriene și obiecte suspecte în zona litoralului românesc și a frontierei cu Ucraina.

Cronologia intervențiilor:

13:30 | Câșla Vădanei, județul Tulcea (între Sulina și Sfântu Gheorghe) – O echipă EOD din cadrul MApN, a evaluat două fragmente de dronă aeriană eșuate pe plajă. În urma evaluării a rezultat că acestea nu aveau încărcătură explozivă.

15:18 | Periteașca, județul Tulcea – Două fragmente de drone aeriană identificate pe plajă în jurul orei 09:30 de Poliția de Frontieră. Una dintre acestea conținea încărcătură explozivă și a fost neutralizată în siguranță de o echipă pirotehnică a SRI. Cel de-al doilea fragment a fost preluat de Garda de Coastă.

16:00 | Marea Neagră (~46 Mm est de Midia) – O navă comercială a semnalat prezența a două fragmente de dronă aeriana în apă. Ambele au fost recuperate de o navă de patrulare a Gărzii de Coastă. Nu reprezentau pericol pirotehnic.

17:55 | Edighiol-Periboina, județul Constanta – În timpul operațiunilor de identificare a unui obiect suspect semnalat de Garda de Coastă, echipa EOD a MApN a observat din elicopter resturile a patru drone aeriene (printre care și o dronă-interceptor ce avea explozibil la bord). Toate elementele au fost puse în siguranță și neutralizate.

Ministerul Apărării Naționale rămâne în stare de alertă, menținând o capacitate ridicată de monitorizare și reacție. MApN acționează integrat alături de celelalte structuri ale statului pentru protejarea spațiului aerian și neutralizarea rapidă a oricăror amenințări.