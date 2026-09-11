Prințesa Astrid, sora mai mare a regelui decedat Harald al V-lea, a murit vineri la vârsta de 94 de ani, a anunțat familia regală într-un comunicat.

Harald, monarhul Norvegiei din 1991, a murit luna trecută, la vârsta de 89 de ani. Prințesa Astrid și-a făcut ultima ei apariție publică la funeraliile de miercuri.

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„De-a lungul întregii sale vieți îndelungate, Prințesa Astrid a reprezentat Casa Regală într-o manieră caldă și plină de simțul datoriei”, a declarat Regele Haakon al VIII-lea în comunicat, potrivit Reuters.

Familia regală a Norvegiei, greu încercată de scandalurile din ultimii ani

Fiul reginei a fost condamnat la închisoare pentru viol și agresiune sexuală

Familia regală a Norvegiei este grea încercată după scandalurile din ultimii ani. Marius Borg Hoiby, fiul de 29 de ani al reginei Mette-Marit și fiul vitreg al noului rege Haakon al VIII-lea al Norvegiei, a fost condamnat la 4 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de 34 de infracțiuni: viol, abuz sexual, hărțuire, deținere de droguri.

În 2024, sub influența cocainei și a alcoolului, și-a agresat prietena, a înfipt un cuțit în peretele apartamentului ei și i-a distrus telefonul. Alte două foste iubite l-au acuzat de agresiune sexuală.

În iulie 2026, a fost transferat din penitenciar în arest la domiciliu, unde poartă un dispozitiv de monitorizare electronică.

Legăturile dintre regină și Jeffrey Epstein

Noua regină figurează în documentele publicate din dosarul Epstein, din care reiese că a avut legături cu omul de afaceri american condamnat pentru trafic de minori. Mette-Marit spunea în 2011 că știa despre trecutul șui Epstein, dar a continuat să-i trimită mesaje în care se plângea că „moare de plicitseală” de la îndatoririle regale. Ea a declarat într-un interviu televizat în primăvară că a fost „manipulată și înșelată” de Epstein. Premierul Norvegiei a criticat public lipsa ei de discernământ.

Regina este diagnosticată din 2018 cu fibroză pulmonară cronică, iar în iunie 2026, a suferit un transplant pulmonar de succes.

Căsătoria unei prințese norvegiene cu un șaman american

Prințesa Marha Louise, în vârstă de 53 de ani, a fost criticată pentru căsătoria ei cu Durek Verrett, un cetățean american care profesează ca șaman și pretinde că este reîncarnarea unui faraon.

Sursa Foto: Hepta