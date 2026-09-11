Prințesa Astrid, sora mai mare a regelui decedat Harald al V-lea, a murit vineri la vârsta de 94 de ani, a anunțat familia regală într-un comunicat.
Harald, monarhul Norvegiei din 1991, a murit luna trecută, la vârsta de 89 de ani. Prințesa Astrid și-a făcut ultima ei apariție publică la funeraliile de miercuri.
„De-a lungul întregii sale vieți îndelungate, Prințesa Astrid a reprezentat Casa Regală într-o manieră caldă și plină de simțul datoriei”, a declarat Regele Haakon al VIII-lea în comunicat, potrivit Reuters.
Familia regală a Norvegiei este grea încercată după scandalurile din ultimii ani. Marius Borg Hoiby, fiul de 29 de ani al reginei Mette-Marit și fiul vitreg al noului rege Haakon al VIII-lea al Norvegiei, a fost condamnat la 4 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de 34 de infracțiuni: viol, abuz sexual, hărțuire, deținere de droguri.
În 2024, sub influența cocainei și a alcoolului, și-a agresat prietena, a înfipt un cuțit în peretele apartamentului ei și i-a distrus telefonul. Alte două foste iubite l-au acuzat de agresiune sexuală.
În iulie 2026, a fost transferat din penitenciar în arest la domiciliu, unde poartă un dispozitiv de monitorizare electronică.
Noua regină figurează în documentele publicate din dosarul Epstein, din care reiese că a avut legături cu omul de afaceri american condamnat pentru trafic de minori. Mette-Marit spunea în 2011 că știa despre trecutul șui Epstein, dar a continuat să-i trimită mesaje în care se plângea că „moare de plicitseală” de la îndatoririle regale. Ea a declarat într-un interviu televizat în primăvară că a fost „manipulată și înșelată” de Epstein. Premierul Norvegiei a criticat public lipsa ei de discernământ.
Regina este diagnosticată din 2018 cu fibroză pulmonară cronică, iar în iunie 2026, a suferit un transplant pulmonar de succes.
Prințesa Marha Louise, în vârstă de 53 de ani, a fost criticată pentru căsătoria ei cu Durek Verrett, un cetățean american care profesează ca șaman și pretinde că este reîncarnarea unui faraon.
Sursa Foto: Hepta