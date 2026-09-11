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Ilie Bolojan, mesaj de Roș Hașana pentru comunitatea evreiască din România

Ilie Bolojan, mesaj de Roș Hașana pentru comunitatea evreiască din România
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Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia Roș Hașana 5787 și le-a urat românilor din comunitățile evreiești „un an bun, cu sănătate, liniște și bucurie alături de cei dragi”. Premierul demis a vorbit despre importanța comunității evreiești pentru istoria și cultura României și a subliniat necesitatea combaterii antisemitismului și discriminării.

„Roș Hașana este o sărbătoare importantă pentru comunitatea evreiască din România, care păstrează și astăzi tradiții și valori transmise de generații. Este o parte a moștenirii culturale a României”, a transmis Ilie Bolojan.

Bolojan: Trebuie combătute antisemitismul și discriminarea

Premierul a subliniat contribuția românilor de origine evreiască la dezvoltarea țării, în domenii precum cultura, știința, medicina și economia.

Comunitatea evreiască este o parte importantă din istoria și din România de astăzi. Generații de români de origine evreiască au contribuit la dezvoltarea țării noastre în cultură, știință, medicină, economie și în multe alte domenii. Este o contribuție pe care o cunoaștem și o respectăm”, a mai spus Bolojan.

Sursa foto: Mediafax

Bolojan a atras atenția că păstrarea acestei moșteniri presupune combaterea antisemitismului și a discriminării și respectarea legii.

„Pentru ca această moștenire să rămână parte din România de astăzi, trebuie să combatem antisemitismul și discriminarea și să ne asigurăm că legea este respectată atunci când acestea apar”, a precizat premierul.

La finalul mesajului, Ilie Bolojan a transmis urarea tradițională: „Shana Tová u-Metuká!”.

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