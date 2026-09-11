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Premierul Suediei vrea un nou mandat și anunță că va forma o coaliție cu partidul naționalist de dreapta „Democrații Suedezi”

Premierul Suediei vrea un nou mandat și anunță că va forma o coaliție cu partidul naționalist de dreapta „Democrații Suedezi”
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Premierul Suediei Ulf Kristersson a anunțat că va forma un guvern de coaliție de dreapta cu partidul naționalist Suedezii Democrați. 

În 2018, atunci în postura de lider al opoziției,  i-a promis unei supraviețuitoare a Holocaustului nazist că partidul său liberal pro-european nu va coopera niciodată cu Suedezii Democrați.

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Alegerile parlamentare din Suedia urmează să se desfășoare pe 13 septembrie 2026. Ultimele alegeri din 2022 au fost câștigate de Social-Democrații, partidul de stânga condus de Magdalena Andersson, prim-ministra Suediei din 2021 până în 2022.

Dar Partidul Moderat, poziționat pe locul 3, a intrat la guvernare cu Creștinii Democrați, partid conservator, și cu Liberalii, partid conservator-liberal, în timp ce Social-Democrații a intrat în opoziție.  Ulf Kristersson ocupă de atunci funcția de premier.

Suedezii Democrați este un partid condus de Jimmie Akesson și este coniderat a fi de „extrema dreaptă” de către presa liberală pentru caracterul eurosceptic și populist.

Potrivit Reuters , Kristersson a declarat că-i va include pe Democrații Suedezi în noul său guvern. Guvernul său a eliminat dreptul de ședere permanentă pentru solicitanții de azil și a intensificat expulzările. În timpul mandatului său, pe 7 martie 2024, Suedia a aderat la NATO, punând capăt celor 200 de ani de neutralitate.

Sursa Foto: Hepta

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