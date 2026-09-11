Premierul Suediei Ulf Kristersson a anunțat că va forma un guvern de coaliție de dreapta cu partidul naționalist Suedezii Democrați.

În 2018, atunci în postura de lider al opoziției, i-a promis unei supraviețuitoare a Holocaustului nazist că partidul său liberal pro-european nu va coopera niciodată cu Suedezii Democrați.

Sondaj Gândul Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota? PSD

AUR

PNL

USR

UDMR

SOS

POT

SENS

Forța Dreptei Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Alegerile parlamentare din Suedia urmează să se desfășoare pe 13 septembrie 2026. Ultimele alegeri din 2022 au fost câștigate de Social-Democrații, partidul de stânga condus de Magdalena Andersson, prim-ministra Suediei din 2021 până în 2022.

Dar Partidul Moderat, poziționat pe locul 3, a intrat la guvernare cu Creștinii Democrați, partid conservator, și cu Liberalii, partid conservator-liberal, în timp ce Social-Democrații a intrat în opoziție. Ulf Kristersson ocupă de atunci funcția de premier.

Suedezii Democrați este un partid condus de Jimmie Akesson și este coniderat a fi de „extrema dreaptă” de către presa liberală pentru caracterul eurosceptic și populist.

Potrivit Reuters , Kristersson a declarat că-i va include pe Democrații Suedezi în noul său guvern. Guvernul său a eliminat dreptul de ședere permanentă pentru solicitanții de azil și a intensificat expulzările. În timpul mandatului său, pe 7 martie 2024, Suedia a aderat la NATO, punând capăt celor 200 de ani de neutralitate.

Sursa Foto: Hepta