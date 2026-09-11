Oana Gheorghiu insistă ca măsurile de austeritate ale lui Bolojan să continue cel puțin încă un an

Deși măsurile impuse de Ilie Bolojan, în timpul mandatului, au dus la o scădere a economiei timp de 12 luni consecutiv, așa cum arată statisticile oficiale ale INS, vicepremierul demis, Oana Gheorghiu, susține că inițiative ar trebui să continue pentru cel puțin încă un an.

Întrebată la postul B1TV, cu privire la scăderea TVA-ului, după mărirea de anul trecut, când a ajuns la 21%, Oana Gheorghiu a recunoscut că măsurile de austeritate ale lui Ilie Bolojan nu și-au atins scopul.

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„Nu sunt un specialist în finanțe, dar atât cât știu în momentul ăsta, încă nu suntem la un nivel de deficit la care să ne putem permite măsuri de relaxare”, spune Oana Gheorghiu.

„Să reducem în continuare deficitul prin diferite măsuri”

Mai mult, aceasta chiar a subliniat că Guvernul trebuie să reducă , în continuare, „deficitul bugetar„, prin „diferite măsuri„. Amintim că așa-zisa „reformă” a premierului demis, Ilie Bolojan, a constat în tăieri de venituri pentru bugetari, concedieri, reducerea pensiilor și a alocațiilor. Totodată, acesta a extins plata impozitului pe proprietate și la persoanele cu handicap.

„Trebuie să consolidăm ceea ce am obținut până acum și să reducem în continuare deficitul prin diferite măsuri. Eu cred că mai avem, cu un guvern responsabil, un an, un an și ceva până când începem să vedem luminița de la capătul tunelului”, afirmă Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu consideră că PSD „a risisipit banii” pe pensii și salarii

Aceasta nu ratează să dea vina pe guvernările anterioare pentru dezastrul economic actual și susține că Partidul Social Democrat a „risipit o grămadă de bani” , când au crescut pensiile și salariile.

„Uită ce risipă s-a făcut. Uită că guvernul Ciolacu a risipit o grămadă de bani și, în general, guvernele PSD au această tendință de a considera că aruncând cu bani, pe care nu-i avem, în pensii și în salarii creștem economia și s-a dovedit că nu au dreptate și că e o teorie economică care nu funcționează. Pentru că se bazează pe ideea că mărim salariile și pensiile artificial crește consumul și va dudui economia”, mai precizează Gheorghiu.

Mai mult tăieri, decât reformă

În februarie 2026, Ilie Bolojan a adoptat o Ordonanță de Urgență, pentru desființarea a aproximativ 45.600 de posturi și scăderea cheltuielilor cu personalul cu peste 1,6 miliarde de lei în 2026, respectiv cu mai mult de 3 miliarde de lei în 2027.

Printre măsuri s-au numărat și diminuarea cu 25% a schemelor de personal din cadrul instituțiilor prefectului, reevaluarea normativelor pentru poliția locală și reducerea numărului de consilieri din cabinetele demnitarilor.

De-a lungul mandatului, Bolojan a impus tăieri masive și la sănătate sau educație, fapt ce a rezultat în greve și acuzații din partea sindicaliștilor. Premierul demis a redus numărul de posturi în spitale și a tăiat bursele anumitor categorii de elevi și studenți.