Noul capriciu de lux al bogaților planetei. Cum funcționează clubul secret al miliardarilor care își schimbă între ei vilele de lux din întreaga lume

Proprietarii unor vile de milioane de dolari renunță tot mai des la închirierea clasică și aleg schimbul exclusivist de locuințe prin rețele private dedicate ultra-bogaților. Platformele oferă acces la proprietăți spectaculoase din întreaga lume la costuri minime.

O nouă tendință redefinește vacanțele de lux ale miliardarilor și proprietarilor de reședințe exclusiviste. În loc să își închirieze vilele sau să plătească sume uriașe pentru hoteluri premium, tot mai mulți ultra-bogați aleg să își schimbe între ei casele de vacanță prin cluburi private dedicate elitei globale.

Fenomenul a cunoscut o explozie în ultimii ani, iar una dintre cele mai cunoscute platforme din acest domeniu este Thirdhome, companie fondată în 2010 de dezvoltatorul imobiliar american Wade Shealy.

Potrivit The New York Times, ideea a apărut după ce antreprenorul a observat că majoritatea caselor de vacanță ale prietenilor săi rămâneau goale cea mai mare parte a anului. Astăzi, rețeaua include aproape 11.000 de proprietăți de lux din 95 de țări și facilitează lunar între 600 și 700 de schimburi între membri.

Cum funcționează schimbul de vile de milioane de dolari

Sistemul este diferit față de schimburile clasice de locuințe. Membrii nu sunt obligați să meargă în casa persoanei care vine la ei, ci pot alege orice proprietate disponibilă în rețea.

„Ideea era să poți merge exact în destinația pe care ți-o dorești”, a explicat Wade Shealy, fondatorul platformei.

Printre proprietățile disponibile se află vile pe plajă, cabane alpine, reședințe private cu personal propriu și chiar case dotate cu heliport. Valoarea medie a unei locuințe listate pe platformă este de aproximativ 2,3 milioane de dolari.

Unul dintre exemplele prezentate de The New York Times este o vilă de lângă Marele Zid Chinezesc, evaluată la 6 milioane de dolari, cu opt dormitoare și angajați permanenți.

În rețea există și proprietăți ultramoderne în Noua Zeelandă, Bahamas, Finlanda sau Thailanda, multe dintre ele afiliate unor branduri hoteliere premium precum Ritz-Carlton, Rosewood Hotels sau Auberge Resorts Collection.

De ce preferă bogații schimbul în locul închirierii

Mulți proprietari de locuințe exclusiviste evită platformele clasice de închiriere din cauza riscului ca proprietățile să fie deteriorate de turiști necunoscuți. În schimb, ideea unui club restrâns format din persoane care dețin la rândul lor proprietăți de lux oferă un sentiment mai mare de siguranță și încredere.

„Spiritul companiei este că îți împrumuți casa unui prieten de încredere”, a declarat Stéphane Rio, antreprenor francez și proprietarul unei case de 3 milioane de dolari de lângă Paris.

Un alt avantaj important este costul redus comparativ cu închirierea tradițională. Membrii plătesc, în medie, aproximativ 650 de dolari pentru o săptămână într-o proprietate care, în mod normal, ar costa zeci de mii de dolari.

Experții imobiliari spun că modelul a devenit și mai popular după pandemie, într-o perioadă în care proprietarii bogați caută experiențe premium fără să renunțe la investițiile imobiliare.

„Îți păstrezi investiția într-o proprietate de lux și în același timp poți călători în alte reședințe exclusiviste la costuri minime”, a explicat economistul Taylor Marr, de la compania imobiliară Redfin.

Pentru mulți dintre membrii acestor cluburi exclusiviste, experiența și accesul la destinații imposibil de rezervat în mod normal reprezintă adevăratul lux.

