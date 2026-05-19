Volodimir Zelenki și Maia Sandu, premiați cu Ordinul European de Merit. Ce alți lideri sunt laureați

Parlamentul European acordă pentru prima dată, marți, 18 mai, titlul Ordinul European de Merit unor importante personalități de pe scena politică europeană, printre care se numără Volodimir Zelenski, dar și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Distincția recunoaște meritele liderilor care au contribuit la promovarea valorilor europene.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenki și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, sunt laureați alături de figuri marcante, precum fostul cancelar german, Angela Merkel, și fostul președinte polonez, Lech Wałęsa.

Numele câștigătorilor a fost anunțat de Roberta Metsola

Ordinul European de Merit este oferit pentru prima dată de Parlamentul European pentru a recompensa persoanele care au avut cele mai importante contribuții la integrarea europeană, democrație și promovarea valorilor europene.

Laureații vor primi, în cadrul decernării, o insignă, o panglică și un certificat semnat de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Aceasta a anunțat oficial numele câștigătorilor la data de 10 martie, în plenul de la Strasbourg.

Volodimir Zelenki nu va participa la ceremonia de decernare

Dintre primii 20 de laureați, 13 sunt așteptați să participe la ceremonia organizată astăzi la Strasbourg. Printre marii absenți la eveniment, se numără Volodimir Zelenski, președintă a Irlandei Mary Robinson, fostul președinte al Lituaniei Valdas Adamkus și fostul președinte finlandez Sauli Niinistö.

Maia Sadu, prezentă pentru înmânarea distincției

Președinta Maia Sandu, pe de altă parte, va fi prezentă pentru a-i fi înmânată distincția.

La eveniment vor participa și alte personalități europene importante, printre care fostul premier al Poloniei și fost președinte al Parlamentului European Jerzy Buzek, fostul președinte și premier portughez Aníbal Cavaco Silva, cardinalul Pietro Parolin, fostul șef al diplomației europene Javier Solana, fostul cancelar austriac Wolfgang Schüssel și fostul președinte al Băncii Centrale Europene Jean-Claude Trichet. Toți au fost desemnați membri de onoare ai Ordinului.

În categoria membrilor Ordinului vor fi prezenți avocatul și profesorul Marc Gjidara, medicul și liderul academic Sandra Lejniece, activista pentru drepturile omului Oleksandra Matviichuk și fosta vicepreședintă a Comisiei Europene Viviane Reding.

Din aceeași categorie mai fac parte bucătarul și fondatorul organizației World Central Kitchen José Andrés, baschetbalistul Giannis Antetokounmpo și membrii trupei U2, Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr., însă aceștia nu vor fi prezenți la Strasbourg.

Un comitet special al Parlamentului European decide cine sunt laureații

Ordinul European de Merit a fost creat pentru a recunoaște persoanele care au avut contribuții importante la integrarea europeană și la promovarea valorilor Uniunii Europene, cum sunt drepturile omului, democrația și statul de drept.

Noua distincție a fost instituită cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la Declarația Schuman, care este considerată actul fondator al construcției europene moderne. Este prima distincție europeană de acest tip acordată de instituțiile UE.

Ordinul are trei clase, în ordine crescătoare: membru al Ordinului, membru de onoare al Ordinului și membru distins al Ordinului.

Propunerile pentru acordarea distincției pot fi făcute de președintele Parlamentului European, președintele Consiliului European, președintele Comisiei Europene, șefii de stat sau de guvern ai statelor membre și președinții parlamentelor naționale.

Decizia finală este luată de un comitet de selecție numit de Biroul Parlamentului European pentru un mandat de patru ani. În prezent, comitetul este format din Roberta Metsola, vicepreședintele PE Sophie Wilmès, vicepreședintele Ewa Kopacz și personalitățile europene Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell și Enrico Letta.