Atac armat în sudul Spaniei. Un tânăr în vârstă de 25 de ani și-a ucis părinții. Patru persoane, printre care și doi copii, rănite

Atac armat în sudul Spaniei. Un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost arestat, pentru că și-a ucis părinții și a rănit alte patru persoane, relatează BBC. Autoritățile spaniole au precizat că incidentul a fost semnalat luni, la ora 23:00, ora locală, în micul oraș El Ejido, situat în apropierea orașului Almería.

Alte patru persoane, printre care doi copii, au fost rănite grav și au fost transportate la spital. Autoritățile spaniole nu au făcut publice încă identitățile suspectului și ale victimelor.

Conform Antena 3 Noticias, atacatorul și-ar fi ucis părinții, care au fost găsiți într-un autovehicul, iar unul dintre răniți este un bebeluș de șapte luni, care ar fi, se pare, fiul atacatorului și care a fost internat în stare critică. Celălalt minor rănit ar fi o fetiță de 2 ani. Au mai fost răniți o femeie și un bărbat de aproximativ 60 de ani.

În zonă s-au deplasat mai mulți agenți ai Gărzii Civile, printre care membri ai Grupului de Intervenție Rapidă (GAR), precum și diverse echipe medicale pentru a acorda îngrijiri medicale persoanelor rănite prin împușcare. Agenții au găsit pe o stradă un autoturism cu urme de gloanțe, iar în interiorul acestuia, deja decedați, un cuplu căsătorit, părinții presupusului autor al împușcăturilor.

Potrivit Europa Press, suspectul a fugit de la locul faptei, însă, la scurt timp, s-a predat autorităților la o secție de poliție locală.

Guardia Civil a declarat că anchetează atacul și încearcă să stabilească un posibil motiv al împușcăturilor.

Atacurile armate în masă sunt relativ rare în Spania – potrivit Project Insight, care monitorizează infracțiunile comise cu arme de foc în Europa, între anii 2000 și 2023 au fost înregistrate patru astfel de incidente.

