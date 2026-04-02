Specialist în risc seismic: „Pe mandatele lui Nicușor Dan, nicio clădire nu s-a refăcut” / Toate precizările lui Matei Sumbasacu, președinte Re: RISE, la Gândul

Matei Sumbasacu, președinte al Asociației pentru Reducerea Riscului Seismic (Re: RISE), a precizat, joi, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că în ultimii ani, foarte puține clădiri cu risc seismic au fost refăcute. De exemplu, în mandatele lui Nicușor Dan, de 5 ani, nicio clădire șubredă nu a fost refăcută.

„Există o listă cu câte clădiri au fost refăcute. Sunt câteva zeci, dar am impresia că sunt și clădiri refăcute din fond propriu. Pot să vă spun ce s-a întâmplat din 2017 – 2018. Au fost câteva clădiri consolidate pe timpul mandatului Gabrielei Firea, patru s-au cinci”, a precizat Matei Sumbasacu în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Reprezentantul Re:RISE a mai precizat că în mandatele lui Nicușor Dan nu s-a finalizat nicio reabilitare.

Matei Sumbasacu: „Până în 2017, în Primăria Capitalei exista o singură persoană care trebuia să se ocupe de toate consolidările”

„Pe mandatul lui Nicușor Dan, eu nu știu să se fi încheiat vreo lucrare. Anul trecut s-au început niște șantiere destul de mari. Șantiere care încă nu s-au finalizat. Au început să descurce ce era încurcat în toate aceste dosare. Până în 2017, în Primăria Capitalei exista o singură persoană care trebuia să se ocupe de toate consolidările”, a mai precizat Matei Sumbasacu.

În București sunt peste 400 de imobile încadrate în clasa 1 de risc seismic. Alte aproximativ 1.500 sunt încadrate în diferite categorii de urgență. Asta înseamnă aproape 2.000 de imobile care au nevoie de consolidare urgentă.

49 de ani de la marele cutremur din 1977

Miercuri, 4 martie, s-au împlinit 49 de ani de la marele cutremur din 1977, care s-a soldat cu 1.500 de morți. Mai multe clădiri din București s-au prăbușit în acea seară, făcând din capitala României un adevărat cimitir, dar și pagube uriașe.

După aproape jumătate de secol, autoritățile nu au învățat nimic, iar un seism asemănător ar crea o adevărată catastrofă, cu cel puțin 6.000 de morți, așa cum arată o analiză a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

Întreaga emisiune cu Matei Sumbasacu poate fi vizionată AICI: