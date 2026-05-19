Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, a anunțat marți că inflația ar uma să urce până la 11% în iulie, anul acestea. Acesta a precizat că din septembrie, inflația ar urma să scadă până la 6% pe an, pe fondul unui efect de bază favorabil.

„Inflația va crește până în iulie, probabil se duce până la 11%, ca apoi, în august, să avemn o inflație de 6% iar la sfârșitul anului cinci și ceva”, a declarat Mugur Isărescu. E posibil ca și în Europa, inflația să crească. S-ar putea să nu mai fim în toamnă campioni la inflație”, a mai adăugat guvernatorul BNR.

Potrivit guvernatorului BNR, creșterea abruptă a prețului petrolului a generat un nou val de presiuni inflaționiste în întreaga Europă.

„Traiectoria inflației era în mare măsură descendentă în primele două luni, dar s-a inversat în martie, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Creșterea abruptă a prețului la țiței a avut efect invers”, a explicat Isărescu.

Acesta a vorbit despre ceea ce numește „inflația Ormuz”, referindu-se la impactul tensiunilor din zona Strâmtorii Ormuz asupra piețelor globale de energie și materii prime.

„Se vorbește în toată Europa de inflația Ormuz, care a generat un șoc amplu la nivelul pieței de petrol și gaze naturale, cu efecte pe piețele de îngrășăminte, produse chimice, materii prime agricole și aluminiu. A crescut foarte mult prețul îngrășămintelor”, a spus guvernatorul BNR.

Guvernatorul BNR avertizează asupra impactului crizei politice

Isărescu avertizează că tensiunile politice pot afecta încrederea investitorilor și accesul la finanțare externă.

„Evoluția viitoare va depinde sporit de finanțarea din surse externe, care are nevoie de continuitate politică. Criza politică nu ajută în acest sens”, a spus șeful BNR. „Ne trebuie însă guvern. În mod clar. Nu putem să ne descurcăm singuri”, a declarat Isărescu.

Mugur Isărescu a declarat, de asemenea, că România are nevoie de o schimbare a modelului de creștere economică, bazată mai mult pe investiții și mai puțin pe consum, pentru a evita dezechilibrele externe și presiunile inflaționiste.

Șeful BNR: ”Nu cred că avem nevoie de mai multe taxe”

Isărescu a transmis marți un mesaj ferm privind direcția economică a țării, afirmând că România nu are nevoie de noi taxe, însă trebuie să continue măsurile de corecție fiscală și să evite reducerile de impozite sau noi stimulente populiste.

Șeful BNR a subliniat că orice abatere de la disciplina bugetară ar putea fi sancționată de piețele financiare, într-un context economic deja sensibil.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflației, pe fondul discuțiilor politice privind posibile reduceri de TVA, majorări de pensii și alte ajustări fiscale odată cu formarea noului Guvern.

„Nu, noi taxe nu cred că avem nevoie de mai multe taxe. Continuarea a ceea ce este în prezent, în domeniul fiscal. Și nu este chiar bine pentru Banca Centrală, dar pot să spun asta și datorită poziției pe care am avut-o de fost premier. Și atunci s-a făcut o ajustare. Deci noi taxe, nu”, a afirmat Isărescu.

„Continuarea nivelului actual, dar reduceri de impozite sub nicio formă, până când nu ne atingem obiectivele. Și asta, în primul rând, ar crea o mare problemă de credibilitate. Nu ne permitem reducerea TVA-ului și nici indexarea pensiilor. Sub nicio formă”, a declarat guvernatorul BNR.

Isărescu: ”Mai ușor e să tai cheltuieli de investiții”

Isărescu a explicat că structura cheltuielilor publice reprzintă adevărata vulnerabilitate a României.

„Aceste cheltuieli bugetare rigide, fixe, sunt aproape 100% din încasări”, a spus Isărescu, referindu-se la pensii, salarii bugetare și plata dobânzilor.

Guvernatorul a punctat că acestea sunt cheltuieli foarte greu de redus: „Pensii, salariile bugetarilor, rata dobânzilor și a datoriei externe – aici nu ai cum să umbli la ele. Știți ce se sacrifică prima dată? Investițiile, bineînțeles”, a afirmat el.

Șeful BNR a subliniat că este mult mai dificil să reduci cheltuieli legate de salarii sau pensii: „Mai ușor e să tai cheltuieli de investiții. Că acolo se plâng, se plătesc penalizări, dar în sfârșit nu se mai face autostrada”, a spus guvernatorul BNR.

FOTO: Mediafax/ sursa VIDEO: Banca Națională a României

Recomandarea autorului: