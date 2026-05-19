Prima pagină » Economic » Mugur Isărescu anunță inflație de 11% în iulie. Cu cât vor crește prețurile până la sfârșitul anului. „Nu sunt deloc optimist”

Mugur Isărescu anunță inflație de 11% în iulie. Cu cât vor crește prețurile până la sfârșitul anului. „Nu sunt deloc optimist”

Ruxandra Radulescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, a anunțat marți că inflația ar uma să urce până la 11% în iulie, anul acestea. Acesta a precizat că din septembrie, inflația ar urma să scadă până la 6% pe an, pe fondul unui efect de bază favorabil.

„Inflația va crește până în iulie, probabil se duce până la 11%, ca apoi, în august, să avemn o inflație de 6% iar la sfârșitul anului cinci și ceva”, a declarat Mugur Isărescu.

E posibil ca și în Europa, inflația să crească. S-ar putea să nu mai fim în toamnă campioni la inflație”, a mai adăugat guvernatorul BNR.

Potrivit guvernatorului BNR, creșterea abruptă a prețului petrolului a generat un nou val de presiuni inflaționiste în întreaga Europă.

„Traiectoria inflației era în mare măsură descendentă în primele două luni, dar s-a inversat în martie, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Creșterea abruptă a prețului la țiței a avut efect invers”, a explicat Isărescu.

Acesta a vorbit despre ceea ce numește „inflația Ormuz”, referindu-se la impactul tensiunilor din zona Strâmtorii Ormuz asupra piețelor globale de energie și materii prime.

„Se vorbește în toată Europa de inflația Ormuz, care a generat un șoc amplu la nivelul pieței de petrol și gaze naturale, cu efecte pe piețele de îngrășăminte, produse chimice, materii prime agricole și aluminiu. A crescut foarte mult prețul îngrășămintelor”, a spus guvernatorul BNR.

Guvernatorul BNR avertizează asupra impactului crizei politice

Isărescu avertizează că tensiunile politice pot afecta încrederea investitorilor și accesul la finanțare externă.

„Evoluția viitoare va depinde sporit de finanțarea din surse externe, care are nevoie de continuitate politică. Criza politică nu ajută în acest sens”, a spus șeful BNR.

„Ne trebuie însă guvern. În mod clar. Nu putem să ne descurcăm singuri”, a declarat Isărescu.

Mugur Isărescu a declarat, de asemenea, că România are nevoie de o schimbare a modelului de creștere economică, bazată mai mult pe investiții și mai puțin pe consum, pentru a evita dezechilibrele externe și presiunile inflaționiste.

Șeful BNR: ”Nu cred că avem nevoie de mai multe taxe”

Isărescu a transmis marți un mesaj ferm privind direcția economică a țării, afirmând că România nu are nevoie de noi taxe, însă trebuie să continue măsurile de corecție fiscală și să evite reducerile de impozite sau noi stimulente populiste.

Șeful BNR a subliniat că orice abatere de la disciplina bugetară ar putea fi sancționată de piețele financiare, într-un context economic deja sensibil.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflației, pe fondul discuțiilor politice privind posibile reduceri de TVA, majorări de pensii și alte ajustări fiscale odată cu formarea noului Guvern.

„Nu, noi taxe nu cred că avem nevoie de mai multe taxe. Continuarea a ceea ce este în prezent, în domeniul fiscal. Și nu este chiar bine pentru Banca Centrală, dar pot să spun asta și datorită poziției pe care am avut-o de fost premier. Și atunci s-a făcut o ajustare. Deci noi taxe, nu”, a afirmat Isărescu.

Șeful BNR a menționat însă că țara nu își permite nici reduceri de taxe, relaxări fiscale, reducerea TVA sau indexarea pensiilor. 

Continuarea nivelului actual, dar reduceri de impozite sub nicio formă, până când nu ne atingem obiectivele. Și asta, în primul rând, ar crea o mare problemă de credibilitate. Nu ne permitem reducerea TVA-ului și nici indexarea pensiilor. Sub nicio formă”, a declarat guvernatorul BNR.

Isărescu: ”Mai ușor e să tai cheltuieli de investiții”

Isărescu a explicat că structura cheltuielilor publice reprzintă adevărata vulnerabilitate a României.

Aceste cheltuieli bugetare rigide, fixe, sunt aproape 100% din încasări”, a spus Isărescu, referindu-se la pensii, salarii bugetare și plata dobânzilor.

Guvernatorul a punctat că acestea sunt cheltuieli foarte greu de redus: „Pensii, salariile bugetarilor, rata dobânzilor și a datoriei externe – aici nu ai cum să umbli la ele. Știți ce se sacrifică prima dată? Investițiile, bineînțeles”, a afirmat el.

Șeful BNR a subliniat că este mult mai dificil să reduci cheltuieli legate de salarii sau pensii: „Mai ușor e să tai cheltuieli de investiții. Că acolo se plâng, se plătesc penalizări, dar în sfârșit nu se mai face autostrada”, a spus guvernatorul BNR.

FOTO: Mediafax/ sursa VIDEO: Banca Națională a României

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FINANCIAR Guvernul repară ce a stricat și pozează în reformist. Ministrul Finanțelor: „Anulăm obligativitatea utilizării E-factura acolo unde intervenea birocrație inutilă”
11:30
Guvernul repară ce a stricat și pozează în reformist. Ministrul Finanțelor: „Anulăm obligativitatea utilizării E-factura acolo unde intervenea birocrație inutilă”
ECONOMIE RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: Obligativitatea urma să intre în vigoare de la 1 iunie
19:52
RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: Obligativitatea urma să intre în vigoare de la 1 iunie
FINANCIAR Experții financiari trag semnale de alarmă asupra prelungirii războiului SUA-Iran: „Suntem la câteva săptămâni distanță de o recesiune globală”
19:11
Experții financiari trag semnale de alarmă asupra prelungirii războiului SUA-Iran: „Suntem la câteva săptămâni distanță de o recesiune globală”
DEZVĂLUIRI Ce se știe despre vizita lui Putin în China. Președintele rus pleacă la Beijing cu greii din energie, miniștrii și oligarhi
16:36
Ce se știe despre vizita lui Putin în China. Președintele rus pleacă la Beijing cu greii din energie, miniștrii și oligarhi
MUZICĂ Ce costuri vor suporta bulgarii pentru a găzdui Eurovision în 2027
16:53, 17 May 2026
Ce costuri vor suporta bulgarii pentru a găzdui Eurovision în 2027
CONTROVERSĂ Dragoș Pîslaru spune că este întreținut de soție. Declarația de avere arată că soția are jumătate din venitul demnitarului. Împrumuturile fabuloase pe care le-a acordat Pîslaru
15:43, 17 May 2026
Dragoș Pîslaru spune că este întreținut de soție. Declarația de avere arată că soția are jumătate din venitul demnitarului. Împrumuturile fabuloase pe care le-a acordat Pîslaru
Mediafax
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”
Digi24
Pe cine ajută scandalul de la Eurovision. Expert din Moldova: „Este exploatat de mai multe forțe politice”
Cancan.ro
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei”
Mediafax
Primul Ordin European de Merit: Merkel, Sandu și Zelenski, printre laureați
Click
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
Digi24
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în distribuție, ovaţionat timp de 12 minute la Cannes
Cancan.ro
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
Ce se întâmplă doctore
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mai e valabil permisul auto dacă îți schimbi buletinul? Regula din Codul Rutier 2026 care te poate costa mii de lei
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre primele galaxii ale Universului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Oamenii dintr-un anumit loc din lume au dezvoltat o superputere digestivă ciudată
CONTROVERSĂ Mesajul lui Putin înainte de vizita la Beijing: „Prietenia dintre Rusia și China nu este îndreptată împotriva nimănui“
13:22
Mesajul lui Putin înainte de vizita la Beijing: „Prietenia dintre Rusia și China nu este îndreptată împotriva nimănui“
EDUCAȚIE Studiu. Județul în care peste 60% dintre elevi refuză iaurtul din programul școlar. Care este produsul preferat al acestora
13:12
Studiu. Județul în care peste 60% dintre elevi refuză iaurtul din programul școlar. Care este produsul preferat al acestora
POLITICĂ Secretarul general PSD răspunde liberalilor: „România nu depinde de un singur om”
13:11
Secretarul general PSD răspunde liberalilor: „România nu depinde de un singur om”
DECES A murit Ioan Iercan. Jurnalistul arădean avea 80 de ani
13:05
A murit Ioan Iercan. Jurnalistul arădean avea 80 de ani
REACȚIE Patrick André de Hillerin revine cu noi argumente în favoarea transparentizării finanțării ONG-urilor și dă exemplu de manipulare și intoxicare pe temă, Georgia. Unde ONG-urile au pus presiune, ca în România, să nu treacă legea
13:04
Patrick André de Hillerin revine cu noi argumente în favoarea transparentizării finanțării ONG-urilor și dă exemplu de manipulare și intoxicare pe temă, Georgia. Unde ONG-urile au pus presiune, ca în România, să nu treacă legea
FLASH NEWS Și Doru Bușcu militează public pentru transparentizarea banilor ONG-urilor: „Show me the money!”
12:56
Și Doru Bușcu militează public pentru transparentizarea banilor ONG-urilor: „Show me the money!”

Cele mai noi

Trimite acest link pe