Sindicaliștii de la Metrorex acuză conducerea că ar vrea să taie orele suplimentare ale mecanicilor: „I se spun vorbe de amor lui Miruță la ureche"

Marian Artimon, lider de sindicat Metrorex, a declarat în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” că directorul financiar al instituției ar intenționa să taie orele suplimentare ale mecanicilor de metrou. Potrivit lui Artimon, această situație ar fi cunoscută și de către ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

„Există o singură problemă astăzi și fac apel la toată lumea. Există o persoană în Metrorex, care nu înțelege ce este acela metrou.

Doamna director financiar, care tot insistă dânsa să nu se plătească lichidarea lunii aprilie. Asta pe nu știu ce prevedere legală. Când ai un contract, trebuie să-i dai salariul la om.

Pentru că există oameni care vin de acasă, în timpul lor liber, să se asigure că se învârte roata la metrou. Iar doamna director financiar consideră că trebuie să li se taie salariile pentru orele suplimentare. Ceea ce nu este corect”, a precizat Marian Artimon în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Lider de sindicat Metrorex: „Vom solicita demisia directorului financiar”

Liderul de sindicat mai spune că va cere demisia directorului financiar.

„Vom solicita în primul rând demisia doamnei. Există pericolul ca pe 15 mai, dacă nu se dau bani, oamenii să nu mai vină la muncă. Unii se cred zmei și stăpânii lumii și cred că dacă a venit domnul Miruță îl păcălesc și îi spun la ureche vorbe de amor. Dar nu e bine, pentru că nu înțeleg ce este acela metrou. Nici domnul Miruță, nici doamna care îi șoptește”, a mai precizat Marian Artimon.

Marian Artimon, lider de sindicat Metrorex, a mai declarat în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” că demiterea Guvernului Ilie Bolojan reprezintă o gură de oxigen pentru metroul bucureștean. Potrivit lui Artimon, premierul Ilie Bolojan nu ar fi acordat toate sumele necesare pentru funcționarea metroului, iar angajații au trăit un stres foarte mare din cauza amenințărilor cu tăieri.

