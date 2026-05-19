Primăria Municipiului București reclamă subînchirieri ilegale într-un imobil din centrul Capitalei atribuit PNȚCD

Primăria Municipiului București acuză faptul că au avut loc subînchirieri ilegale într-un imobil atribuit PNȚCD în centrul Capitalei. Reprezentanții PMB au anunțat debutul recuperării acestui imobil din București, după ani în care spațiul ar fi fost utilizat pentru activități comerciale fără drept. Este vorba despre un imobil gestionat de Administrația Fondului Imobiliar (AFI).

În anul 2015, potrivit Primăriei Municipiului București, spațiul a fost atribuit Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD) și folosit ca sediu. Imobilul se află în în Piața Rosetti, pe Bulevardul Carol I. Chiria era de 6.851,45 lei pe lună, TVA inclus.

Ce transmite Primăria Municipiului București

„Afaceri cu proprietăți #AFI subînchiriate! Vă dăm un exemplu! Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat a primit de la PMB, prin Administrația Fondului Imobiliar, în anul 2015, o clădire și o curte. Pentru sediu!

Ambele în Piața Rosetti, pe Bd. Carol I, de 1.833,69 mp, respectiv 959,36 mp. La un tarif conform contractului de 6.851,45 lei/lună (TVA inclus).

Câteva luni mai târziu, în septembrie 2016, partidul a subînchiriat unei firme, fără drept, o parte din spațiu.

La rândul ei, firma a închiriat spațiul unei alte societăți – LGR CONCEPT IDEEA SRL, care a deschis o terasă, apoi a ridicat un restaurant.

Totul pe un spațiu de aproape 180 mp, plus curtea de aproape 252 mp.

Fișa de calcul întocmită de #AFI arată un tarif lunar de aproape 4.500 EUR/lună în extrasezon, respectiv aproape 6.000 EUR/lună în sezon.

Calculul a fost făcut în baza HCGMB 426/2018, privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului București. Suma ar fi trebuit încasată de stat pentru utilizarea spațiului construit și a curții.

Dar din 2016 până în 2024, cei cu restaurantul din curtea PNȚCD nu au plătit. Astfel că datoria se ridica la 480.000 de euro.

Abia din 2024, după controale, AFI a pus societatea comercială să plătească pentru spațiul utilizat.

Nu a făcut-o nici de data aceasta!

Astfel că la finalul lunii trecute, SC LGR CONCEPT IDEEA SRL înregistra un debit total de 2,3 milioane de lei, cu tot cu penalități.

Mai mult decât atât, în 2023 instanța a dispus evacuarea PNȚCD din respectivul imobil pentru expirarea contractului și neachitarea chiriei acumulate de-a lungul timpului.

La finalul lunii aprilie, și partidul figura în evidențele AFI cu o datorie: 329.074 lei, cu tot cu penalități.

Acum, prin dispoziția primarului general Ciprian Ciucu, toate aceste ilegalități încetează!

Spațiul care aparține patrimoniului Municipiului București este recuperat și va intra în legalitate. Iar debitele restante vor fi recuperate!

Colegii de la Poliția Locală a Municipiului București au început săptămâna trecută să dezafecteze restaurantul. Și vor continua zilele acestea.

Accesul în curtea imobilului le-a fost blocat sâmbătă cu o mașină, iar astăzi cu un lacăt pe poartă.

Dar nu cedăm! Patrimoniul orașului nu poate fi abuzat de cei care câștigă mulți bani de pe urma lui. Punem Bucureștiul la punct!”, se arată în postarea PMB pe Facebook.

