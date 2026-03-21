Ce secrete au ieșit la iveală în urma săpăturilor din Piața Unirii. Istorie ascunsă sub București

Lucrările de consolidare a planșeului din Piața Unirii scot la lumină ziduri și structuri subterane care par să aparțină unui oraș dispărut. Situația atrage atenția specialiștilor și a publicului, dezvăluind straturi de trecut uitate de secole.

Săpături majore în Piața Unirii. De ce se fac, când au început și în ce stadiu sunt

În 2025, autoritățile din București au demarat lucrări extinse de consolidare și reabilitare a planșeului din Piața Unirii, structura de beton ce acoperă cursul râului Dâmbovița și susține circulația rutieră și calea de metrou din zonă.

Structura, veche de aproape un secol, a fost semnalată ca degradată în numeroase expertize tehnice, cu crăpături în beton și armături expuse, ceea ce ridică riscuri pentru siguranța traficului și integritatea infrastructurii subterane.

Permisul de construcție a fost aprobat în primăvară, iar constructorii au intrat efectiv pe șantier în luna iunie 2025. Lucrările se desfășoară etapizat și includ consolidarea elementelor de rezistență, protejarea magistralei de metrou și reorganizarea traficului în zonă.

Termenul de finalizare inițial estimat este în jurul anului 2027, iar autoritățile promit o piață modernizată și mai sigură, dar și cu un impact minim asupra circulației auto și pietonale pe durata lucrărilor.

Scopul acestui proiect nu este doar estetic sau de infrastructură urbană. Consolidarea planșeului este critică pentru prevenirea prăbușirilor în albia Dâmboviței și pentru protejarea lucrărilor subterane deja existente, inclusiv rețele de utilități și metrou.

Descoperirile de pe șantier

Pe fondul acestor lucrări, în ultimele zile a apărut un video pe Facebook care a captat atenția opiniei publice. În imagini se văd segmente de ziduri și structuri subterane neidentificate anterior, ridicând întrebări despre vechimea lor și semnificația lor istorică.

„Lucrările de la Planșeul Unirii scot la suprafață ceva ce a stat ascuns zeci sau chiar sute de ani. Nu vorbim doar de un șantier, ci de straturi de istorie. Zidurile descoperite aici ar putea face parte din vechi construcții ale Bucureștiului – pivnițe, fundații sau structuri dintr-un oraș care a existat înaintea celui de azi. Zona Piața Unirii este una dintre cele mai încărcate istoric din capitală, iar fiecare săpătură aduce la lumină bucăți din trecut. Bucureștiul de azi e construit peste un alt București”, se arată în postarea făcută de Vânătorii de Comori.

Aceste declarații pun accentul nu doar pe valoarea arheologică, ci și pe ideea că sub Bucureștiul contemporan se află straturi de urbanism mai vechi, despre care se știe foarte puțin.

Ce ar putea reprezenta zidurile descoperite

Specialiști în istorie și arheologie susțin că zona Piața Unirii a fost dens populată încă din secolele trecute, înainte de modernizarea orașului. Vechi case, pivnițe sau drumuri ar fi putut fi îngropate sub noile construcții și acoperite de extinderile urbane succesive din secolul XX.

Zidurile vizibile acum pot fi rămășițe ale unor clădiri dispărute, pivnițe ale caselor din zonele vechi, fundații ale construcțiilor care existau înainte de apariția planșeului, elemente ale infrastructurii inițiale a orașului

Fiecare fragment descoperit poate oferi date valoroase despre evoluția urbană a Bucureștiului și despre cum s‑a extins orașul peste ruinele trecutului.