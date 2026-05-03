Prima pagină » Cultură » Expoziție inedită la Muzeul Olteniei. Obiecte din perioada comunismului, expuse la muzeu

Elena Ailuţoaei
Mileul, carpeta cu „Răpirea din Serai”, televizorul cu mileu, pick-up-ul, telefonul fix, vitrina cu bibelouri și mobilierul care a definit o epocă, toate aceste lucruri pot fi admirate la Muzeul Olteniei.

𝐒𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐈𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞-𝐀𝐫𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 vă propune o incursiune în universul cotidian al celei de-a doua jumătăți a secolului XX, prin intermediul unor obiecte autentice ce redau atmosfera vieții de zi cu zi.

Pentru adulți, în momentul când intră în această zonă, retrăiesc perioada nu tocmai plăcută. Pentru cei tineri sunt doar curiozități.

„V-au trezit amintiri? Da, a fost foarte interesantă pentru că noi am prins și perioada Ceaușescu, cel putin eu și automat mi-a trezit amintiri nu tocmai placute”, spune unul dintre vizitatori.

În perioada comunismului, oamenii stateau la coadă pentru a cumpăra alimente. Produsele alimentare erau raționalizate și se vindeau pe bază de cartelă.

„Este o expoziție prin care am încercat să facem cunoscut acea perioadă a regimului comunist pentru cei tineri și de asemenea este o expoziție care stârnește nostalgia celor au trăit în acea epocă”, spune Radu Dumitrescu, muzeograf.

Prețul unui bilet este de 3 lei. Zilnic, expoziția poate fi vizitată până la ora 17.00.

Sursă imagini: Facebook Muzeul Olteniei

