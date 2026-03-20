Primăria București anunță schimbări majore în transportul public din Capitală. Ce linii sunt suspendate și ce trasee se modifică sâmbătă

Prin intermediul unei postări pe Facebook, Primăria Municipiului București a anunțat modificări în circulația mijloacelor de transport în comun, începând de sâmbătă, 21 martie, ca urmare a lucrărilor de modernizare a liniilor de tramvai în mai multe zone ale Capitalei, relatează Mediafax.

„De sâmbătă, 21 martie, patru linii de transport public vor fi suspendate (14, 17, 36, 70), alte patru vor funcționa pe trasee modificate (69, 85, 101, N120) și va fi înființată o linie navetă de autobuz cu indicativul 685”, a anunțat Primăria Municipiului București.

Potrivit comunicatului emis, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov a făcut aceste modificări ca urmare a începerii lucrărilor de modernizare a liniilor de tramvai pe Bd. Ferdinand I, între Șos. Mihai Bravu și Str. Traian, dar și pe Bd. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Reînvierii și Str. Turmelor.

Care sunt toate modificările de traseu

  • Liniile de tramvai 14, 17 și 36, precum și linia de troleibuz 70 vor fi suspendate temporar. În același timp, liniile 69, 85, 101 și N120 vor circula pe trasee modificate.
  • Linia 69 va funcționa pe un traseu modificat, între terminalele „Bd. Basarabia” și „Valea Argeșului”, astfel: „Bd. Basarabia”, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Str. Constantin Brâncuși, Str. Baba Novac, Str. Dristorului, Str. Delea Nouă, Str. Delea Veche, Str. Budilă, Str. Țepeș Vodă, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Piața Operei, Bd. Eroii Sanitari, Str. Doctor Carol Davila, Bd. Eroilor, Str. Bagdasar Dumitru, Șos. Panduri, Bd. Geniului, Str. Răzoare, Drumul Taberei, Str. Sibiu, Bd. 1 Mai, Drumul Taberei (ramura de sud), Str. Valea Argeșului, „Valea Argeșului”, cu întoarcere pe Str. Valea Argeșului, Drumul Taberei (ramura de sud), Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei, Str. Răzoare, Șos. Panduri, Str. Doctor Rainer Francisc Iosif, Bd. Eroilor, Bd. Eroii Sanitari, Piața Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Delea Veche, Str. Delea Nouă, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuși, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, terminal „Bd. Basarabia”.
  • Linia 85 va funcționa pe un traseu modificat, între stația „Aura Buzescu” și capătul de linie „Gara de Nord”, astfel: stația „Aura Buzescu”, Str. Vatra Luminoasă, Str. Matei Voievod, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Calea Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Str. Gării de Nord, „Gara de Nord”, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, stația „Aura Buzescu”.
  • Linia 101 va funcționa în ambele sensuri pe Str. Ziduri Moși și Șos. Colentina, astfel: „Faur”, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postăvarul, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Str. Ziduri Moși, Șos. Colentina, Piața Obor (întoarcere în rond), Șos. Colentina, „Bucur Obor” și retur.
  • Linia N120 va funcționa pe traseul de bază între „Piața Unirii 2” și Piața Pache Protopopescu, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Pache Protopopescu, Șos. Mihai Bravu, Bd. Ferdinand I, apoi traseul de bază.
  • Călătorii din zonele unde nu vor mai circula troleibuzele liniilor 69 și 85 vor fi preluați de linia navetă de autobuz 685, care va intra în funcțiune tot de sâmbătă, 21 martie, pe traseul: „Baicului”, Bd. Gării Obor, Bd. Ferdinand I, Șos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, stația „Traian” și retur, cu ȋntoarcere ȋn rondul Piața Pache Protopopescu.

